SNSD razgovarao o nasljedniku Tegeltije, ali nije odlučio

BANJALUKA - Izvršni komitet SNSD-a nije odlučio o imenu nasljednika Zorana Tegeltije, ministra finansija i trezora BiH, a kako je rekao Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, razgovori o tome su počeli, ali ništa još nije odlučeno.

On je rekao da u ovom trenutku u SNSD-u ima između tri i pet ljudi koji odmah mogu preuzeti tu dužnost, ali da Tegeltija tek polovinom juna odlazi sa te funkcije i da će do tada biti predloženo novo ime.

Nakon sjednice Izvršnog komititeta SNSD-a, Dodik je rekao da mogu biti zadovljni kada je riječ o nivou BiH i odnosima koji vladaju među partnerima.

"Dobra je vijest što je došlo do deblokade projekta istočna interkonekcija ali smo zabirnuti što će doći do blokade na nivou Predsjedništva. Neshvatljivo je da dođe do blokade i ukoliko dođe do blokade predstavnici SNSD-a neće moći glasati za bilo koje projekte na nivou BiH", rekao je Dodik.

On je rekao da se politika u okviru Predsjedništva BiH odvija onako kako je i ranije bilo te da postoje nastupi pojedinačno članova Predsjedništva, dodajući da svaka međunarodna odluka koja nije koncenzusom dogovorena u Predsjedništvu nije validna.

Na dnevnom redu bio je i sporazum BiH i Islamske zajednice naglašavajući da se to pokušava progoruati već godinama i naš pristup je da treba doći do sporazuma i ugovora ali ne može biti izvan okvira onoga što je dato ostalim vjerskim zajednicama.

"Prijedlog koji vidimo je pun zahtjeva za eksluzivitet i naša politika ne može da bude u funkciji podrške te vrste. Ujednačen pristup je ono što podržavamo. Međusobni ugovor treba da bude postignut i sa Islamskom zajednicom ali nismo spremni da damo bilo kakvu različitost", rekao je Dodik.

Na sjednici Izvršnog komiteta SNSD-a bilo je govora i o Berlinskom procesu i zaključeno je da su problematični pitanje priznavanje diploma te sloboda kretanja.

Takođe, SNSD ostaje pri stavu da nema kontakata sa ambasadorima koji provode ličnu politiku u Bosnu i Hercegovinu, a ponovljen je i stav u vezi sa imovinom koja pripada entitetima.

"Koalicija na nivou Republike Srpske ostaje stabilna i u tom pogledu nastavljamo saradnju na najbolji način. Republika Srpska nema elemenata krize ni političke, finansijske ni bezbjednosne. Uvažavamo stav komadanta ALTE-a da bezbjednosna situacija u BiH nije ugrožena", rekao je Dodik.

Govoreći o predstojećem skupu u Beogradu, rekao je da podržava miting 26. maja te da će SNSD odlučiti da li će organizovano uputi jedan broj ljudi u Beograd.

"Bilo kakva destabilizacija Srbije kroz predsjednika Vučića je neprihvatljiva za Republiku Srpsku", rekao je Dodik dodajući da će biti 26. maja u Beogradu.

Govoreći o Jeleni Trivić, Dodik kaže da svi imaju pravo da se bave politikom ali da se zahvaljuje Trivićevoj što je razbila opozicioni blok te da ona radi sve ono što njemu ide u prilog.

"Dodatno je pocjepala PDP i ne vidim ko bi ozbiljan mogao da vidi političku snagu iza Jelene Trivić. Postoje spekulacije da neki krugovi iz Srbije to podržavaju što ona radi i to je jedina njena snaga", rekao je Dodik ističući da se bori za pravo da se Jelena Trivić bavi politikom, ali da SNSD nema opasnosti sa te strane te da joj se treba zahvaliti što je dodatno razbila PDP i SDS.