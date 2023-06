SNSD spremio zakon o Ustavnom sudu BiH, da li će ići u parlament BiH

BANJALUKA - Republika Srpska je donijela odgovoran Zakon u Narodnoj skupštini RS o nesprovođenju odluka Ustavnog suda BiH, nećemo birati sudije u taj sud sve dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH, a mi imamo spreman taj zakon i predložićemo ga, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Prijedlog je da ostane sud od devet sudija, tri da bira Republika Srpska, na isti način kao što je do sada birala ovu dvojicu. Naš prijedlog je da u kvorumu za odlučivanje moraju da učestvuju svi, a u odluci da obavezno bude jedan predstavnik konstitutivnog naroda. Znači ako je pet većina, onda u odluci 'za' mora da bude jedan glas Srbina, jedan Hrvata i jedan Bošnjaka. Tako niko neće biti preglasan i neće moći govoriti da je preglasan, pa ni mi", pojasnio je Dodik.

On je podsjetio da je SNSD sličan zakon predložio i prije nekoliko godina.

"Ono što je možda sada na neki način drugačije jeste da prije ulaska u parlament BiH pregovaramo sa drugima koji treba da daju svoju saglasnost na tom pitanju. Ako oni to neće, onda će ostati ovakvo stanje sve dok se ovo ne riješi. Ovo nije nikakvo uslovljavanje, niti favorizuje Srpsku i Srbe, već favorizuje sve", rekao je Dodik.

On je kazao da se Srpska ne plaši prijetnji iz FBiH, ali i da poštuje da imaju stav.

"Shvatamo da treba da se radi, ali ovako blesav i nenormalan Ustavni sud se neće poštovati", poručio je Dodik, te najavio da će u Konjicu danas o Ustavnom sudu BiH i drugim pitanjima razgovarati sa predstavnicima "trojke".

Željka Cvijanović, predsjedavaćuja Predsjedništva BiH, podsjetila je da je u 14 prioriteta koje EU traži od BiH i pitanje reforme Ustavnog suda BiH.

"Svi koji su u vlasti i koji žele da nas podrže treba da sjednu zajedno. Na taj način riješićemo i tačku koja se zove reforma tog suda BiH kako bi se riješilo pitanje stranih sudija. Ako želimo u EU, hajde da pokažemo karte ko je za to", kaže ona.

Bez zakona o Ustavnom sudu BiH institucije BiH će teško nastaviti sa radom, tvrdi Milan Petković, poslanik Srpskog kluba u Parlamentarnoj skupštini BiH.

U razgovoru za "Nezavisne novine" on ipak pojašnjava da se tim zakonom ne mogu ukinuti mandati stranim sudijama, ali da to može zakon o izboru troje stranih sudija, te da istovremeno mora biti regulisan i taj pravni akt.

"Troje stranih sudija je do sada birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Mi ne možemo donijeti zakon kojim bi njima prestao mandat, jer bi to bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom, nego moramo čekati njihov istek mandata. Ovo je pravo vrijeme da se donese taj zakon jer dvoje stranih sudija ove godine odlazi u penziju, a treći ide sljedeće godine. Jedina druga mogućnost je da oni sami podnesu ostavke", rekao je Petković.

Ukoliko zakon o Ustavnom sudu BiH dođe na dnevni red, PDP nema problem da ga podrži, poručio je za "Nezavisne" Branislav Borenović iz Kluba poslanika SDS - PDP - Za pravdu i red. Isto tako, on kaže da SNSD do sada ništa nije uradio da se sklone strane sudije, te tvrdi da nema povjerenja u Dodikovu priču.

"SNSD treba da pokaže da li je sve bila predstava za javnost ili će nešto konkretno uraditi. Da su htjeli to ranije, uradili bi, ne bi formirali ovaj Savjet ministra BiH dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH, a kao ključni preduslov da uvede 'trojku' u vlast. Evo, možda se varam, možda će nešto konkretno uraditi, ali je praksa do sada pokazala da to nije tako. Što se tiče PDP-a, nemojte imati dilemu, mi ćemo uvijek podržati svaki prijedlog da trojicu stranaca iz Ustavnog suda mijenjaju jedan koga bira NS RS i dvojica iz FBiH", naglasio je Borenović.

Sa druge strane, poslanici iz stranaka koje dolaze iz FBiH smatraju da se o zakonu treba razgovarati, ali ne kriju da nisu optimisti.

"Jasno je da treba rješavati pitanja u parlamentu BiH u skladu sa dogovorima. Ali ja ne vidim da postoje neki dogovori i namjeru onih koji izlaze kao predlagači da će ponuditi rješenje koje je prihvatljivo u parlamentu", kaže Edin Ramić, poslanik SDA u PD PS BiH, koji smatra da u BiH strane sudije nisu problem.

"To je problem samo onima kojima je Ustavni sud BiH jedina institucija koju ne kontrolišu, a tu mislim na SNSD. Ali svakako da mislim da treba sjesti i razgovarati o rješenjima koja su prihvatljiva za sve građane", istakao je on.

Jasmin Imamović iz Kluba poslanika SDP-a tvrdi da ustavni propisi u BiH ne tretiraju da li stranci treba da budu u Ustavnom sudu, već samo način izbora stranaca. Zbog toga smatra da je nemoguće pravno podržati njihovo isključenje.

"Vrlo je osjetljivo pitanje. Kao pravnik i poslanik mislim da je to pravno nemoguće podržati. Mi u Klubu nismo o tome pričali jer nije došlo, a sjednica Kluba je obično dan prije sjednice", rekao je Imamović.