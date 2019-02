SNSD traži inicijativu za ukidanje institucije visokog predstavnika

Komentari: 1

Gordan

Nema Republici Srpskoj napretka dok god imamo tzv Srbe ali još i izdajice u Sarajevu , Mektića i ostale . Radi se o sledećem , Bakiru odgovara uz pomoć stranaca loše stanje u cijeloj bih iz raznih razloga a jedan od njih je i taj da se Srbi što više isele ! A Srbinu ne trebaš za to dva puta reći ! Muslimanu moraš to nekoliko puta reći . Bakir uz pomoć stranaca plati Srbe izdajice koje će sve pozitivno i dobro i za RS i za Fbih zakočiti . Isti je slučaj i ako gas stigne u Srbiju jer ako Srbi izdajice ostanu i dalje na vlasti u Sarajevu što uopšte nije nemoguće , čak je to normalno za bih nikada RS gasa neće vidjeti !!! Visokog predstavnika podržava SDA i Bakir u nadi da će RS nestati ustavom , takođe to rade i Srbi izdajice . A RS neće nestati ali kad to svi shvate onda će biti kasno . To je jasno od prije nekoliko godina ! Inicijativa SNSD -a je dobra iako je SNSD sasvim svjestan , ja mislim da to proći neće iz navedenih razloga , ja se ne bih ni trudio ... !!!