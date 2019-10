SNSD za razgovore, DNS pri svom stavu

BANJALUKA - Nakon odluke Demokratskog narodnog saveza (DNS) da zaustavi dalje političko djelovanje u okviru koalicije, iz SNSD-a pozivaju na razgovore, dok iz DNS-a uzvraćaju da zasad ostaju pri svojim stavovima.

"Ne znam da li tu odluku mogu nazvati iznenađenjem, jer sam otprilike nešto tako i očekivao, mada nisam mogao procijeniti termin kada će se to desiti. Mislim da je trebalo raditi na drugačiji način, odnosno da je bilo prostora da se malo ozbiljnije razgovara na nivou koalicije", rekao je za "Nezavisne" Igor Žunić, predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS).

On smatra da još ima prostora da se sjedne i razgovara te da će se to i desiti.

"Dosad smo imali vrlo korektnu saradnju u NS RS sa Klubom DNS-a. Ne očekujem da će u NS RS biti nekih poremećaja što se tiče skupštinske koalicije i većine", naveo je Žunić te dodao da bi već danas trebalo da sjedne sa Darkom Banjcem, predsjednikom Kluba poslanika DNS-a u NS RS, kako bi vidjeli kako će dalje funkcionisati i šta podrazumijeva DNS-ov stav iznesen u subotu.

Sa druge, Banjac, u kratkoj izjavi ističe da je DNS donio odluku da ne daje nikakve izjave za medije, već da ostaje pri svom saopštenju koje je, kako kaže, jasno.

"Poštovaćemo samo odluke stranke. Trenutno samo tako i može", rekao je Banjac.

A njegova stranka, na sjednici Predsjedništva DNS-a održanoj u subotu, odlučila je da se, kako se navodi, zaustavi dalje političko djelovanje u okviru koalicije.

"Mnoge ključne odluke donosili smo zajedno, preuzimali odgovornost, a sve radi razvijanja naše RS i poboljšanja života u njoj. Dok smo mi to radili, drugi su nastojali da umanje značaj DNS-a i koalicije, a danas isti ti postaju perjanice, ustavobranitelji i slavodobitnici politike koju nisu stvarali", naveo je lider DNS-a Marko Pavić u dopisu koji je adresirao na lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Pavić dalje dodaje da "rezultat negativnog stava prema DNS-u jeste djelovanje u toku i nakon opštih izbora 2018. godine i pokušaj potpune degradacije DNS-a". DNS je, ističe, predstavljen u mnogim lokalnim zajednicama kao najveća prijetnja za SNSD, a sve radi uskih stranačkih interesa.

"Podsjetiću Vas na lokalne izbore 2012. i 2016. godine: šta je značilo kada smo izašli odvojeno, a šta zajedno za nivo načelnika/gradonačelnika. Iz svega navedenog obavještavam Vas da do daljeg nas više ne obavezuje usaglašavanje stavova unutar koalicije. Odluke ćemo samostalno donositi i politički djelovati isključivo u korist građana", napisao je Pavić Dodiku.

Ipak, Pavić predlaže Dodiku da u što skorije vrijeme održe sastanak na nivou najviših organa SNSD-a i DNS-a, da još jednom analiziraju ukupnu političku situaciju i međusobne odnose prije donošenja konačne odluke.

Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a, smatra da probleme treba rješavati razgovorom.

"Ne znam šta znači to 'zamrzavanje' koalicionih partnera. Ako je to neko vrijeme da se uzme predah, da se nešto unaprijedi, onda to razumijem", rekla je ona.