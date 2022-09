SNSD za snažan razvoj Trebinja i Hercegovine

​Trebinje i Hercegovina će se i ubuduće snažno razvijati, na čemu će, zajedno kao i do sada, raditi ovdašnje lokalne i republičke vlasti, poručio je srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na centralnoj tribini ove stranke organizovanoj u Trebinju.

"Danas kad se okrenem iza sebe mogu da vidim da je Trebinje postiglo mnogo uspjeha na svakom planu. Ovdje je sve više ljudi koji dolaze sa strane, ovdje je sve više poslova i Trebinjci to zaslužuju, a ono što moramo da uradimo je da napravimo taj aerodrom koji smo počeli sa Srbijom da radimo, da nastavimo da ojačamo energetsku stabilnost čitave republike, a centar toga je ovdje u Trebinju, te da u narednih nekoliko godina počnemo graditi auto-put od Trebinja, preko Bileće, Foče, Višegrada, ali i da pomognemo svakom ovdašnjem čovjeku u svemu što mu je potrebno", rekao je Dodik.

On je napomenuo da se u Trebinju uskoro počinje graditi velika bolnica, jer je želja svih da ovo bude grad koji se snažno razvija, u perspektivi bude jedan od zanačajnijih centara, ne samo Republike Srpske, jer on to jeste, nego i jedan od najznačajnijih centara srpskog naroda.

Nosilac liste SNSD-a za izbornu jedinicu 9 Luka Petrović je naglasio da Republika Srpska na ovim izborima ima samo jedan izbor - tandem Milorad Dodik i Željka Cvijanović.

"Treba da nastavimo dalje započete projekte, da se ostvaruju nove vizije, a to mogu samo oni, jer su to ljudi koji su ostavili iza sebe samo djela, i nemamo se čega stidjeti, već smo ponosni na sva naša zajednička djela, a ovaj će tandem nastaviti dalje da rukovode Republikom Srpskom", kazao je Petrović.

S obzirom da, kako kaže, podrška Dodika i Cvijanovićeve nije izostajala ni do sada, uz njihovu će podršku, dodaje on, za napredak Hercegovine raditi i ovdašnje lokalne vlasti i poslanici koje narod bude izabrao.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je na tribini istakla da će i dalje nastaviti da radi na tome da grad Trebinje, cijela Hercegovina i Republika Srpska budu što razvijeniji i što uspješniji.

"Nama treba još jače i razvijenije Trebinje, nama trebaju još više razvijeni svi naši gradovi, nama treba jaka i stabilna Republika Srpska, a u tome ćemo uspjeti uz pomoć naroda koji je oduvijek prepoznavao pravu stranu", kazala je Cvijanović.

Na tribini u Trebinju su se obratili i kandidati SNSD-a ovog dijela Republike Srpske za Narodnu skupštinu RS i Parlamentarnu skupštinu BiH, među kojim je bio i Dragoslav Banjak koji je, iznoseći svoje i stranačke programske ciljeve, istakao da nam je sada više nego ikada potrebna sloga i zajednički rad za napredak Srpske, a narod to već godinama prepoznaje.

Među njima su bile i dr Ljubica Miljanović, kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH i Valerija Lakić, kandidat za Narodnu skupštinu RS, koje su, govoreći iz perspektive zdravstvenog i socijalnog sektora iz koga i dolaze, ali i iz perspektive žene, zauzele stav da će se i ubuduće zalagati za što bolju pronatalitetnu politiku, za bolju zdravstvenu zaštitu i preventivno djelovanje kod zaštite zdravlja i porodice.

O osnaživanju trebinjske privrede, energetike, turizma i ostalih privrednih grana govorio je kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Izbornoj jedini tri i premijer Srpske Radovan Višković.

"Ekonomskim jačanjem ćemo nastaviti da štitimo našu otadžbinu, našu zemlju, našu svetinju koja se zove Republika Srpska, ili da to sve prodamo za šaku dolara, ali sam ja siguran, kada vas vidim ovdje, da su džaba ti dolari, das mo mi jači od tih dolara id a im ne damo ovu zemlju koju smo natopili krvlju i za koju je dalo živote 29.000 naše braće, očeva, djece", kazao je premijer Višković.

Skup je pozdravio i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić koji je, uz predstavljanje kandidata, napomenuo da i SNSD, ali i njihovi koalicioni partneri, u Trebinju rade isključivo za dobrobit naroda.

"Zato sam posebno ponosan jer prepoznajete sve ono što je pobjednički tim do sada uradio u našem Trebinju, a u prilog tome je i ovaj veliki skup na kome je više hiljada ljudi, na čemu se svima zahvaljujemo", kazao je Ćurić.

Tribini SNSD-a u Trebinju su, pored brojnih članova i simpatizera SNSD-a, prisustvovali i članovi i simpatizeri njihovih koalicionih partija...