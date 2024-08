SNSD želi sve lokalne zajednice, opozicija najveće centre

BANJALUKA - SNSD će na lokalnim izborima koji bi trebalo da se održe 6. oktobra ove godine imati kandidate za (grado)načelnike u 64 lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

Jedino mjesto gdje najjača i najveća stranka u Srpskoj nema svog kandidata biće Kupres, gdje je odlučeno da podrže kandidata Socijalističke partije.

Ovdje ćemo kratko napomenuti i da će u Srebrenici sve srpske stranke podržati SNSD-ovog kandidata kao zajedničkog.

Nakon stranke kojom rukovodi Milorad Dodik, najviše kandidata za čelne ljude lokalnih zajednica u Srpskoj daće SDS-Volja naroda, više od 40, dok u više od 20 neće imati kandidate.

Kada govorimo konkretno o opoziciji, oni će pokušati da zadrže gradove i opštine u kojima su trenutno na vlasti, a prema preliminarnoj listi kandidatura koju je početkom avgusta objavio CIK BiH, vidljivo je da su se fokusirali na osvajanje svih 11 gradova, te one lokalne zajednice u kojima su uvjereni u dobar izborni rezultat.

Priču o opoziciji završićemo podatkom da su, ne računajući SDS-Volja naroda, ostale stranke ovog bloka (PDP, lista Za pravdu i red i Narodni front) dale 19 kandidata za (grado)načelnike u Republici Srpskoj.

Slična slika i u suprotnom taboru. SNSD želi sve lovorike i ključna mjesta u lokalnim zajednicama, tako da je knjiga kandidata iz Ujedinjene Srpske, Demosa, Narodne partije Srpske i Socijalističke partije Petra Đokića spala na 13 imena.

Nekima od njih protivkandidati će biti upravo ljudi iz SNSD-a, tako da su im šanse za pobjedu sigurno manje.

Ono što ne smijemo zaboraviti jeste to da dvije parlamentarne stranke iz Republike Srpske neće imati nijednog kandidata za načelnike ili gradonačelnike. Obje su naklonjene vlastima, a riječ je o Demokratskom narodnom savezu (DNS) i Socijalističkoj partiji Srpske (SPS).

Ipak, podsjetićemo da je SPS prvobitno imao kandidata za načelnika opštine Gacko, ali je kandidatura povučena nakon dogovora u koaliciji.

"SNSD ovim želi da pokaže i dokaže svoju moć i prevlast u Republici Srpskoj, posebno u kontekstu trenutnih procesa (suđenje Dodiku, američke sankcije, nametanje zakona...). Povlačenje nekih koalicionih partnera SNSD-a se može tumačiti kao politički pragmatičan potez, odnosno cjenkanje podrškom SNSD-ovim kandidatima za pozicije nakon izbora", kaže Mladen Bubonjić, komunikolog.

On koristi priliku da podsjeti kako je u prethodnom periodu ipak bilo određenih nesuglasica unutar vladajuće koalicije oko kandidatura, o čemu svjedoči i činjenica da u petnaestak lokalnih zajednica neće imati zajedničkog kandidata, pa će se u nekom trenutku sigurno postaviti pitanje u kom pravcu ide njihova dalja saradnja.

"Što se opozicije tiče, politički je legitimno, ali i očekivano, da 'napadaju' one opštine gdje su procijenili da imaju najviše šanse za prolaz. Kada je riječ o lokalnim zajednicama u kojima će SNSD imati jedinog kandidata, odnosno u kojima opozicija neće imati svojih kandidata, to nije ništa novo, i do sada se dešavalo da bude jedan kandidat za načelnika ili da se opozicija u potpunosti povuče iz trke za mjesto načelnika", ističe Bubonjić.

Sve kombinacije koje su na stolu, dodaje on, u većoj ili manjoj mjeru odražavaju realan omjer snaga na terenu.

"Naravno, uz određena iznenađenja. Međutim, trenutno je teško u potpunosti predvidjeti konačan ishod na osnovu vidljivih pokazatelja sa terena, posebno u kontekstu svih procesa koji su pokrenuti", kazao je on za "Nezavisne novine".

Novinar Vladimir Šušak ocjenjuje da najveće stranke žele da potvrde svoju snagu kroz kandidatsku prisutnost u što više lokalnih zajednica, bez obzira na to kakve su im šanse za pobjedu.

"Nemogućnost ili nezainteresovanost stranaka da izbace vlastite kandidate na lokalu predznak je ili dogovora sa partnerima ili realno nemogućnosti da se nametnu u pojedinim sredinama. Za takve stranke izbori mogu biti i test opstanka na političkoj sceni", smatra Šušak.

Govoreći o opoziciji, mišljenje je da su oni kandidate rasporedili tako da podrže onog jačeg u pojedinačnim opštinama i gradovima.

"Međutim, jasno je da takav dogovor ne vrijedi u svim sredinama i da to može da predstavlja prepreku za bolji izborni rezultat", naglasio je Šušak za "Nezavisne".

