SPS: Mjere protiv korupcije i podrška domaćim privrednicima za privrednu obnovu Srpske

Socijalistička partija Srpske (SPS) od svog osnivanja u fokusu ima privrednu obnovu Srpske, koja je uslovljena vladavinom prava, smanjenjem političkih tenzija i podrškom domaćim privrednicima da opstanu i nastave da rade u ovom izuzetno teškom kriznom periodu, poručeno je na konferenciji za medije SPS-a, koja je održana u prostorijama stranke u Banjaluci.

Predstavnicima medija obratili su se kandidati za narodne poslanike Saša Kondić, predsjednik SPS Banjaluka i Milan Milaković, odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

"Jedan od programskih ciljeva SPS je privredna obnova Republike Srpske. Politika je ta koja mora da stvori povoljnu klimu za razvoj privrede i SPS ima konkretna rješenja i korake kojima možemo doći do cilja. Problem korupcije je toliki da stalno svjedočimo novim aferama u Republici Srpskoj. Imamo fokus javnosti i medija najvećim dijelom na politike dizanja tenzija. Sve to utiče na razmišljanje privrednika i investitora i njima ne šaljemo poruku da je Republika Srpska mjesto gdje treba da se investira, započne ili proširi posao i to moramo hitno da mijenjamo", istakao je Kondić.

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka Milan Milaković podsjeća da je svaku kampanju koristio da ukaže na probleme i ponudi rješenja za svakodnevne situacije u kojima se kao privrednik i sam nalazi, te da je ključno da se u kreiranju poltika i rješenja za privredni razvoj mnogo više čuje glas samih privrednika.

"U privredi sam već 20 godina i prošao sam sve probleme i situacije i uvijek koristim priliku da ponudim rješenja iz svog iskustva . Već smo imali teško stanje u privredi prije nego što je došla Korona i rat u Ukrajini. Naši privrednici su radili u minusu, nisu mogli ispratiti dizanje cijena i sve to sam prošao i sam. Kod nas je stanje takvo da se ne može čuti glas privrednika, jer stalno su u fokusu političke teme i dizanje tenzija, kao da smo stalno na ivici rata. Zato imamo konkretne i jasne mjere, od smanjivanja tenzija i mjera za borbu protiv korupcije do podrške domaćim privrednicima. To su ljudi koji neće iseliti proizvodnju kada im padne profit, ljudi koji su ovdje rođeni i koji će ostati ovdje da se bore i oni su nam najvažniji kapital u borbi za privrednu obnovu. Imamo problem sa pravosudnim sistemom, u kojem ne postoji tijelo koje će zaštititi privrednike i njihove investicije. Dovoljan je jedan sudski spor koji će se razvući na 10 godina i da investicija ili posao od 100 miliona maraka jednostavno stoji. LJudi nemaju način da zaštite kapital i na tom moramo da radimo brzo i da što prije dođemo do rješenja", poručio je Milaković.