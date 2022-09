Sabina Ćudić: Prijateljstvo Izetbegovića i Erdoana na štetu BiH

SARAJEVO - Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske, je posjetu Sarajevu iskoristio da pomogne posrnulom Bakiru Izetbegoviću u kampanji, smatra Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora Naše stranke.

"Bakir Izetbegović je odnose Turske i BiH nazvao najboljima što odnosi dvije države mogu biti. Da to nije tako svjedoči Srbija jer su odnosi nje i Turske očito bolji od odnosa od BiH i Turske. Turska se ne nalazi ni u prvih deset investitora u Bosni i Hercegovini i to kad se uzme period od 1994. do 2020., period od 26 godina građenja prijateljstva. U prošloj godini izvoz iz Bosne i Hercegovine u Tursku iznosio je 200 miliona evra, a iz Turske u BiH bio je tri puta veći", kazala je Ćudićeva.

"Pa po čemu su to najbolji mogući odnosi dvije države? Erdoan je posjetu Sarajevu iskoristio da pomogne posrnulom Bakiru u kampanji. U njegovu korist govorio je šireći antizapadne sentimente, zavađajući nas s onim zemljama koje su sve do jedne uložile u Bosnu i Hercegovinu više nego što je to Turska uradila", dodala je Ćudićeva.

Smatra da je dolazak Turskog predsjednika štetan po interese građana BiH. "Još jednom imamo slučaj da kampanja u korist SDA ide preko leđa naših građanki i građana. Jedan od najvećih dokaza Izetbegovićeve političke nesposobnosti je činjenica da za sve ove godine prijateljstva, ili kako kaže, bratstva s Erdoanom, nije bio u stanju usmjeriti ga ka dobrobiti građana BiH, što više govori o Izetbegoviću nego o Erdoanu. Tursku, naravno, želimo za prijatelja, ali prijateljstvo BiH i Turske ne smije biti zasnovano na servilnosti već ravnopravnosti, ekonomskom partnerstvu i strateškim ciljevima“, istakla je ona.