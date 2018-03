Sadik Ahmetović kandidat za predsjednika Republike Srpske?

Sadik Ahmetović, poslanik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, biće kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske.

Kako piše Klix.ba, pored Ahmetovića za sada je poznato da će se za predsjednika RS kandidovati i aktuelni potpredsjednik Ramiz Salkić, bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković te Jusuf Arifagić iz Nezavisne bosanskohercegovačke liste.

Prema Izbornom zakonu RS predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, koji se biraju neposredno s teritorije Republike Srpske, biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje u Republici Srpskoj. Birač upisan u Centralni birački spisak može glasati samo za jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske direktno se biraju s liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što se za predsjednika Republike Srpske bira kandidat koji osvoji najveći broj glasova, a za potpredsjednike Republike Srpske kandidati iz reda druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova poslije izabranog predsjednika Republike Srpske.

Sadik Ahmetović je Srednju medicinsku školu završio u Zvorniku, diplomirao na Defektološkom fakultetu u Tuzli, a postiplomski studij završio na Univerzitetu u Tuzli.

Član Stranke demokratske akcije (SDA) bio je od 1990. godine. U maju 2017. godine isključen je iz SDA nakon žestokih protivljenja politici koju vodi Bakir Izetbegović.

Ahmetović je 1991. ušao u Skupštinu Opštine Srebrenica. Tokom rata je stekao čin natporučnika Armije RBiH.

Od 1995. do 1996. bio je poslanik u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona. Na izborima 2000. godine ponovo je izabran za odbornika u Skupštini Opštine Srebrenica, a već sljedeće godine i za potpredsjednika ovog tijela, u kojem ostaje do 2006. godine. Istovremeno je bio i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske od 2002. do 2006. godine.

Krajem novembra 2009. godine postaje ministar bezbjednosti BiH i na tom mjestu ostaje do 2012. godine.