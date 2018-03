Safer Demirović nije više član kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu

SARAJEVO - Safer Demirović, poslanik u Predstavničkom domu BiH, obavijestio je danas ovaj dom da više nije dio Kluba poslanika SDA.

On je to obrazložio činjenicom da se u Tuzlanskom kanton udešavaju procesi i da se formira novi politički projekat čiji je on učesnik.

On je na sjednici Predstavničkog doma rekao da će ubuduće u parlamentu BiH djelovati kao nezavisni poslanik.

Obrazlažući napuštanje SDA, Demirović je najavio da će pristupiti novoj političkoj opciji koja je u osnivanju.

Na sjednici je zakletvu položio Boško Šiljegović kojio je ponovo imenovan na funkciju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.