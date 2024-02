Sakib Pleh napušta poziciju direktora Biblioteke za slijepe

SARAJEVO - Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda održao je danas sastanak s direktorom Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini Sakibom Plehom, te uposlenicima na temu finansiranja, funkcionisanja i rukovođenja ovom ustanovom.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je u završnoj fazi preuzimanja privremenog sufinansiranja sedam ustanova kulture i obrazovanja, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Posebnim zakonom (Lex specialis) Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo će sufinansirati plaće uposlenika i time riješiti dugogodišnji problem ovih bh. ustanova.

Zbog tereta presude direktora Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH Sakiba Pleha, ministar Magoda je naglasio da ova institucija nije mogla biti dio posebnog zakona.

"Došli smo do dogovora da će direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH Sakib Pleh već od marta otići u penziju, što nam dalje neće biti prepreka i problem da ova ustanova kulture bude dio posebnog zakona. Raduje me da ćemo nakon toliko godina riješiti problem, jer kao što vodimo brigu o našim kantonalnim ustanova kulture, mi kao odgovorna vlada vodimo brigu i o ustanovama kulture BiH, jer su one naše nacionalno blago", poručio je ministar Magoda.

Dodao je da kroz budžet koji je osiguran u Ministarstvu kulture i sporta KS u iznosu od 1,5 miliona KM, uposlenici ovih ustanova više neće razmišljati o platama i ono što je najvažnije svaki naredni prihod koji će imati od drugih institucija na nivou kantona i Federacije, te ambasada i nevladinih organizacija, moći će investirati u projektne aktivnosti i infrastrukturu.

Direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH Pleh je rekao kako je ova ustanova opstala zahvaljujući isključivo predanom radu uposlenika, prijavom na javne pozive i projektima, a ne državi Bosni i Hercegovini.

"Uslove za odlazak u penziju ću ispuniti za 15 dana, a kada isplatimo februarsku plaću, podnijet ću zahtjev za ostvarivanja prava na mirovinu i idem u penziju. Da li ću moći biti ispisan iz sudskog registra bez osnivača, to ne znam, ali danas sam obećao ministru da, zbog dobrobiti ustanove, imam dobru volju da odem s pozicije direktora Biblioteke", poručio je Pleh.

