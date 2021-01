Šalenberg: SAD više neće priređivati iznenađenja Evropi

BEČ, BANJALUKA - EU i SAD u većini područja neće sarađivati u onoj mjeri koliko je to bilo ranije, ali BiH i Kosovo su dva područja na kojima će biti moguća tješnja saradnja, rekao je Aleksander Šalenberg, ministar spoljnih poslova Austrije.

Šalenberg je rekao da će Austrija "znatno više" sarađivati sa SAD na pitanjima vezanim za BiH i Kosovo, ali je dodao da SAD više neće "priređivati iznenađenja" Evropi kad je u pitanju zapadni Balkan, svojim, kako je to opisao, samostalnim djelovanjem.

Kako prenosi "Kleine Zeitung", Šalenberg je rekao da će sa Džoom Bajdenom, novim američkim predsjednikom, Austrija uspostaviti veću saradnju kad je u pitanju zapadni Balkan.

Inače, Austrija je bila među prvim zemljama EU koja je sa SAD razgovarala o mogućim rješenjima za Kosovo, a neka od tih rješenja su se bazirala na mogućnosti razmjene teritorija, što je ideja koju su predložile SAD u vrijeme kad je Džon Bolton bio savjetnik predsjednika SAD za nacionalnu bezbjednost. Njemačka je, podsjećanja radi, spriječila ovu ideju, jer je smatrala da bi razmjena teritorija na Balkanu stvorila opasan presedan za druga područja na zapadnom Balkanu i uopšte u Evropi, zbog čega je ta ideja pala u drugi plan. Jedan od najaktivnijih političara u Austriji koji se bavio ovom temom bio je desničarski političar Hans Kristijan Štrahe, ali nakon afere "Ibica", za koju neki vjeruju da je naručena od strane nekih evropskih tajnih službi, isključen je iz javnog života te zemlje, te je i sam, kao i njegova partija, izbačen iz Vlade Austrije.

Šalenberg je upozorio da će nakon Donalda Trampa, američkog predsjednika koji je EU doživljavao negativno, biti nemoguće zaboraviti da su se desile protekle četiri godine.

"Bila bi ozbiljna greška pretvarati se da se to nije desilo i da možemo izbrisati iz istorijskih knjiga to što se dogodilo. Protekle četiri godine su hladan tuš, poziv na buđenje, koji je mnoge od nas šokirao. Zato ćemo dobro uraditi ako iz toga što se dešavalo izvučemo pouke", naglasio je on.

Šalenberg je dodao da bi "najgluplja stvar" koju bi Evropa mogla uraditi bila da se nakon Bajdenovog dolaska ponaša kao da će SAD ponovo preuzeti ulogu koju su imale ranije.

"Mi Evropljani ćemo dobro uraditi ako budemo radili s Amerikancima tamo gdje možemo strateški zajedno da radimo", naglasio je on.