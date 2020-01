Salihović: Objesite me ako sam to uradio

SARAJEVO - Suđenje bivšem glavnom tužiocu Tužilaštva BiH Goranu Salihoviću, kojeg terete za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, odnosno da je pribavio imovinsku korist u iznosu višem od 50.000 KM, počelo je u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Tužilac Tužilaštva KS Amra Mehmedović pročitala je optužnicu koja Salihovića tereti da je u periodu od 1. februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj i ovlaštenja na način da je prekršio Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, čime je prekoračio limit potrošnje u zemlji i inostranstvu.

Mehmedovićeva je taksativno navela mjesta, datume, dane i iznos računa koji su za Tužilaštvo sporni, odnosno da je Salihović trošio sredstva reprezentacije tokom vikenda i tokom dana godišnjeg odmora u ugostiteljskim objektima. Riječ o iznosu od oko 80.000 KM, za koje Tužilaštvo tvrdi da je prekoračen iznos dozvoljenog iznosa za reprezentaciju. Prema drugoj tački optužnice, Salihovića teret da je namjerno zakasnio na avion u povratku iz Pariza i kupio vlastitim sredstvima tri karte, a potom ih refundirao od Tužilaštva BiH, čime je budžet oštećen za oko 3.800 KM.

Salihović je rekao da ne razumije optužnicu.

"Pa, zamislite tog tužioca koji je spao na to da krade ručak, odmah ga objesite, objesite me ako sam to uradio. Ovdje se teretim za rad Tužilaštva. Uzmite u obzir kako je tada radilo, imali smo tri smjene, sada nema posla ni za jednog tužioca. Sav iznos je knjižen u knjigama pa čak i službena putovanja koja sam proglasio tajnim, a to sam učinio da bih bio siguran na svojim putovanjima. Po povratku sam uvijek donosio dokumente i račune", rekao je Salihović, dodajući da je njegov slučaj "lov na vještice".

(Klix.ba)