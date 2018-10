Salkić: Bio sam i biću glas mog naroda iz Banjaluke

Bošnjaci, kao konstitutivan narod, isključeni su iz svih procesa. Iz budžeta dobijaju mrvice i nemaju mogućnost da se zaposle, iako, jednako kao i svi drugi, pune budžet ovog entiteta, kaže Ramiz Salkić, kandidat koalicije "Zajedno za BiH" za predsjednika RS.

"To je nepravedno i nepošteno i mi želimo da se to promijeni", ističe Salkić, koji je aktuelni potpredsjednik RS, u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

NN: Zašto ste se odlučili da se kandidujete za poziciju predsjednika/potpredsjednika RS?

SALKIĆ: To je prije svega odluka opštinskih, regionalnih i centralnih organa SDA. Zahvalan sam ljudima na terenu, ljudima unutar stranke, ali i običnim građanima na snažnoj podršci mojoj kandidaturi. Zahvalan sam i koalicionim partnerima - strankama SBiH i BPS na podršci mojoj ponovnoj kandidaturi. Prije četiri godine sam bio kandidat i pobijedio sam, pa je logično bilo da nakon četverogodišnjeg mandata izađem pred građane na ocjenu moga rada. Motiv mi je nastavak borbe protiv sistemske diskriminacije mog naroda u ovom entitetu, negiranja bosanskog jezika i identiteta mog naroda, ali i borba za bolji život i više radnih mjesta. Moja vodilja je istina i pravda, te ću se zbog toga boriti protiv onih koji negiraju dokazani i presuđeni genocid nad Bošnjacima "zaštićene zone" UN-a Srebrenica i onih koji veličaju ratne zločince.

NN: Šta smatrate Vašim najvećim uspjesima u proteklom mandatu?

SALKIĆ: Činjenica da sam došao do običnih ljudi od Trebinja do Bosanskog Novog, da sam ušao u njihove avlije, u njihove kuće, meni je najvažnija, imajući u vidu ustavne ovlasti koje ima potpredsjednik. Bio sam glas mog naroda iz Banjaluke. Glas koji je govorio o položaju mog naroda, o onome šta moj narod osjeća. Govorio sam o separatizmu, ekstremizmu i radikalizmu aktuelne vlasti. Suprotstavljao sam se ovim retrogradnim procesima. Iznosio sam jasno i nedvosmisleno naše stavove o svim pitanjima. Radio sam na objedinjavanju političkog djelovanja Bošnjaka u ovom entitetu. Održao sam desetine sastanaka sa domaćim i međunarodnim predstavnicima, na kojima sam govorio o problemima Bošnjaka, ali i svih drugih građana u ovom entitetu. Radio sam na realizaciji projekata za ekonomsko osnaživanje naših porodica i zajednica gdje su se vratili Bošnjaci.

NN: Kakav je položaj Bošnjaka u RS i šta Vi možete učiniti za njih kao potpredsjednik RS?

SALKIĆ: Položaj Bošnjaka je veoma težak zbog sveopšte sistemske diskriminacije koju provodi aktuelna vlast. Temelj te diskriminacije je Ustav ovog entiteta, koji u procedurama donošenja zakona onemogućava Bošnjake da zaštite svoj interes i svoja prava. Kao potpredsjednik, po Ustavu nemam nadležnosti i mogućnosti da utičem na donošenje zakona, niti mogućnosti da utičem na odluke predsjednika entiteta, što nije slučaj u drugom entitetu. Teško je bilo šta uraditi na ovom polju sa Skupštinom, Vladom i predsjednikom, koji su bili orijentisani na separatizam, radikalizam, ekstremizam, veličanje ratnih zločinaca, negiranje sudskih presuda o počinjenom genocidu... Bošnjaci, kao konstitutivan narod, isključeni su iz svih procesa u ovom entitetu. Iz budžeta dobijaju mrvice i nemaju mogućnost da se zaposle, iako jednako kao i svi drugi pune budžet ovog entiteta. To je nepravedno i nepošteno i mi želimo da se to promijeni. Mi samo tražimo da se poštuju zakoni i naša prava i da budemo jednako tretirani u ovom dijelu BiH, a ne da se vlast prema Bošnjacima odnosi kao prema građanima drugog reda.

NN: Ako osvojite mandat, koji će biti Vaši prioriteti?

SALKIĆ: Nastavit ću dosljedno predstavljati moj narod i neću prihvatiti da budem produžena ruka vlasti u diskriminaciji mog naroda. Nastavit ću da se borim protiv onih koji zagovaraju separatizam, koji negiraju bosanski jezik i koji negiraju identitet mog naroda. Nikada neću prihvatiti širenje laži, negiranje genocida u Srebrenici, koji je presuđen pred međunarodnim i domaćim sudovima. Dizat ću svoj glas protiv onih koji zagovaraju veličanje ratnih zločinaca i njihovih zločina. Nastavit ću raditi na ekonomskom jačanju naših zajednica predlaganjem i podržavanjem projekata za zapošljavanje naših ljudi. Pozivat ću uspješne privrednike iz FBiH da investiraju u bh. entitet RS, te da zapošljavaju Bošnjake, ali i Srbe i Hrvate, te da na taj način pokažemo kakvu mi BiH želimo.

NN: Mnogo mladih ljudi napušta i RS i BiH uopšteno. Šta se može uraditi da se ti trendovi zaustave i u kojoj mjeri je to odgovornost političara koji ne mogu da se dogovore o ključnim pitanjima?

SALKIĆ: Ljudi BiH napuštaju zbog širenja nesigurnosti i straha od neizvjesne budućnosti. Nesigurnost kroz svoje djelovanje i zagovaranje separatizma najviše produkuje predsjednik ovoga entiteta. Ljudi odlaze, jer ne žele biti dio novih sukoba i novih podjela, a svima je jasno da će doći do sukoba ako neko pokuša podijeliti BiH. Preduslov prestanka odlaska naših ljudi je relaksacija političkih odnosa, što će dovesti do bolje opšte slike o BiH. Ti pozitivni trendovi će dovesti i do povećanja investicija i zapošljavanja naših građana. To je pravi put da se prekine iseljavanje naših građana. Ukoliko nova entitetska vlast nastavi politiku aktuelne vlasti, koja širi nepovjerenje, strah i separatizam, naravno da će ljudi odlaziti, a investitori neće dolaziti. Mi Bošnjaci smo opredijeljeni za mir i zajednički život na ovim prostorima i za stvaranje ambijenta jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez obzira kako se zovu, kako se Bogu mole i gdje žive. Nadamo se da će to biti i politika nove vlasti. Ukoliko to ne bude tako, onda sigurno da će stanje biti lošije u budućnosti