Salkić dobio "instrukciju" Dodika

BANJALUKA - Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske danas je oštro reagovao na "najnovije ucjene i pritiske od strane Milorada Dodika, predsjednika RS" te naveo da je Dodik još jednom dotakao političko dno.

U saopštenju iz Salkićevog kabineta navodi se da nakon što je Dodik prošle sedmice Salkiću, uz javno izrečene prijetnje, poručio da se "sam disciplinuje" i "pripazi šta priča" danas na Salkićevu adresu je stigla "instrukcija kojom aktuelni režim želi potpuno ograničiti rad potpredsjednika“.

"Od Salkića se zahtijeva da ubuduće mora o svakom svom koraku 'pismeno obavještavati Kabinet predsjednika'. Pod tim podrazumijeva 'planirane sastanke i predviđene teme, putovanja sa obrazloženom svrhom, planirana javna istupanja i druge planirane aktivnosti'. Ukoliko se ne postupi u skladu sa instrukcijom, navedeno je u Instrukciji 'svi nastali troškovi neusaglašenih aktivnosti smatraće se privatnim troškovima i neće se refundirati iz budžeta Službe predsjednika Republike'", stoji u saopštenju.

Tim povodom Salkić je izjavio da "Dodikov režim već godinama provodi otvorenu diskriminaciju Bošnjaka, kršeći njihova ljudska prava i slobode".

"Svjedoci smo višegodišnjeg sistematskog izlovanja pripadnika ovoga naroda, iako su Bošnjaci konstitutivan narod, koji ima potpuno ista ustavna prava kao i Srbi i Hrvati. Izlazeći iz ove faze, u kojoj je sve skoro očišćeno od Bošnjaka, Dodikov režim sada ulazi u sasvim novu, veoma ozbiljnu fazu, u kojoj želi da policijskom metodama cementira rezultate etničkog čišćenja, koje je provedeno tokom rata. Političkim potezima, diskriminacijom pri zapošljavanju, zabranom bosanskog jezika i obrazovanja, etničko čišćenje je nastavljeno i u miru. Potpuno razotkriven u svome secesionističkom i militantnom djelovanju, Milorad Dodik se sada na potpuno necivilizacijski način, kršeći ustavna prava Bošnjaka kao konstitutivnog naroda, obračunava sa izabranim političkim predstavnikom, koji u institucijama bh. entiteta RS predstavljaju Bošnjake", navodi Salkić.

Prema njegovom mišljenju, Dodik poduzima sve korake kako bi ućutkao bošnjačkog potpredsjednika i na taj način spriječio otkrivanje opasnih namjera. Nabavka dugih cijevi i najava secesije Republike Srpske ozbiljna su prijetnja dejtonskom miru.

"Milorad Dodik čini sve kako bi spriječio iznošenje istine o stanju u ovom dijelu naše zemlje. Njegova instrukcija je do sada najveći udar na slobodu političkog djelovanja potpredsjednika entiteta. Međutim, potpuno je jasno da je Dodik u svom haotičnom obračunu sa ljudima koji ne misle kao on potpuno izgubio kompas. On ne bira načine i sredstva da bi se obračunao sa svima koji ne misle kao on, nanoseći nemjerljivu štetu građanima i institucijama bh. entiteta RS. Svima je postalo jasno da on nanosi najveću štetu ugledu bosanskih Srba i bh. entitetu RS kao i svim drugim građanima Bosne i Hercegovine. To potvrđuje i činjenica da se nalazi na američkoj crnoj listi i da je izolovan od strane najmoćnijih evropskih država. Dodik i njegovi poslušnici i istomišljenici trebaju znati da oni nisu moji poslodavci. Nas su na izborima izabrali građani da im služimo. Stoga bi Služba predsjednika trebala biti na raspolaganju i potpredsjednicima, što do sada nije bio slučaj. Pozvat ću Službu predsjednika i samog predsjednika na odgovornost zbog kršenja Ustava RS član 97. koji predviđa zastupljenost konstitutivnih naroda. Pozivam i ovim putem tužilaštvo da provjeri navode o kršenju Ustava RS član 97. i sankcioniše odgovorne", kazao je Salkić.