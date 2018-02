Salkić pisao Incku: Dešavanja u RS prijete narušavanju mira

SARAJEVO - Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, uputio je pismo Valentinu Incku, visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, u kojem naglašava da dešavanja u RS u posljednje vrijeme dobijaju ozbiljne razmjere i prijete narušavanju mira.

Salkić se obratio Incku kao prvom čovjeku Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, instituciji koja ima ključna prava i obaveze spram provođenja i tumačenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Dešavanja u RS u posljednje vrijeme dobijaju ozbiljne razmjere i prijete narušavanju mira. U više navrata informisao sam Vas, ali i druge, kako domaće tako i međunarodne institucije i organizacije, o stanju u RS. Upozoravao sam na ozbiljno kršenje ljudskih prava, kršenje Ustava i zakona u ovome entitetu, kršenje prava na jezik i obrazovanje, kršenje prava na izbor mjesta življenja (prava na povratak) kroz provođenje diskriminacije pri zapošljavanju, kršenje Ustava RS – člana 97. o ravnopravnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama entiteta...", istakao je Salkić u pismu.

Takođe, upozoravao je i na kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i na separatističke aktivnosti koje sistemski provodi vlast u RS.

"Plod takvog sistemskog djelovanja, iza kojega stoji Vlada RS i predsjednik RS, jeste ozbiljna politička, vjerska, a odnedavno i (para)vojna radikalizacija ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Bojim se da u narednoj fazi takav trend neće biti moguće zaustaviti bez posljedica", pojasnio je Salkić.

Naglasio je da ima dojam da su sva ova upozorenja iz njegovog Kabineta u prošlom periodu prošla bez adekvatne reakcije, što je na određen način dalo krila pojedincima, grupama, Vladi i predsjedniku bh. entiteta RS, te ih ohrabrilo i potaklo na još radikalnije djelovanje.

Salkić je podsjetio i da je u decembru prošle godine "dobio pismo ministra unutrašnjih poslova bh. entiteta RS putem kojeg na njega vrši politički, odnosno policijski pritisak, dajući mu upute kako treba da djeluje i šta treba da čini".

"Kao demokratski izabrani predstavnik moram djelovati prema svojoj slobodnoj volji, prema savjesti, poštujući Ustav i zakone. Oni koji su mi trebali omogućiti tu slobodu, upravo oni vrše pritiske i uskraćuju je. Do kulminacije je došlo 13. februara 2018. godine, kada sam dobio otvorene prijetnje od strane Milorada Dodika, predsjednika RS. On mi je poručio da 'pazim šta pričam i da se sam discipliniram' dao je i populističku izjave da će me sankcionirati, umanjenjem plaće, izazivajući na taj način kod građana srpske etničke pripadnosti superiornost, revolt i usmjeravajući njihovu reakciju tako da i oni sankcioniraju sve one koji drugačije misle - dakle Bošnjake. Ovakvo djelovanje može dovesti do ozbiljnih posljedica", napisao je Salkić u pismu visokom predstavniku.

Izrazio je zabrinutost da zbog izostanka adekvatnih rekacija nadležnih institucija i OHR-a u prošlosti, u ovom trenutku situacija može eskalirati i otrgnuti se ispod kontrole.

"Zbog toga Vas pozivam da poduzmete mjere koje su Vama na raspolaganju, kako bi se obuzdao sistem i pojedinci koji ne žele trajni mir u Bosni i Hercegovini. Ovim putem izražavam ozbiljnu zabrinutost za razvoj situacije u povratničkim zajednicama. Ako predsjednik entiteta može upućivati prijetnje prvopozioniranom Bošnjaku u ovome entitetu, šta onda mogu očekivati ostali građani nesrpske etničke pripadnosti. Pogotovo to zabrinjava Bošnjake povratnike u svjetlu posljednjih događaja i pokretanja procesa nabavke veće količine naoružanja za policiju, koja je skoro jednonacionalna. To može proizvesti stanje straha, psihoze i potaknuti iseljavanja Bošnjaka. Obaveza svih nas je da takvu mogućnost spriječimo", poručio je Salkić.