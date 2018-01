Salkić sazvao sastanak povodom obilježavanja Dana RS

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Salkicu budi fer pa reci sta je to dovelo do toga da srbi stvaraju rs i da slave r??? Kad je tvoja bratija vezala zastave sa ustaskim HOS-om 1991/1992 i zajedno sa njima napadali srpska sela onda si morao racunati na to da ce srbi koji nisu zaboravili bosnjacko ucesce u ustaskim formacijama za vrijeme dr. sv. rata izvrsiti odmazdu. To naravno ne opravdava zlocine, al ne mozes ti zabraniti srbima da slave svoj dan. Bilo bi ti bolje ako bas volis bosnjake da radis na tome da svom narodu obezbjedis dobar zivot. Zbog vas su bosnjaci na margini drustva. Bilo bi bolje da bosnjaci jednom shvate da ce ih SDA odvesti u propast i da ce bolje proci ako sa svojom najblizom bracom srbima grade zajednicku buducnost. Od konfrontacija profitiraju samo takvi kao sto si ti Salkicu. Drzis se za slamku kako bi sacuvao svoje pozicije na vlasti. Uskoro ces se seliti i ti to znas pa sad kobajagi ti ces zaustaviti proslavu dana rs. malo morgen. Ja sam bisnjak al se radujem da napokon srbi imaju neku vrstu sigurnosti u toj rs jer da je po vama ne bi ostala ni kokos u toj republici. Ovako me raduje da nakon mnogo stoljeca srbi imaju neki vid drzavne sigurnosti. Bosnjaci bi trebali izici masovno na proslavu rs jer to je u njihovom interesu jer samo zajedno za srbima mogu imati koristi za sebe i svoju porodicu. I jos nesto: ja se kao bosnjak sigurnije osjecam u banja luci nego u bihacu. Tamo vidim da drzava funkcionira za razliku od bosnjackih kantona gdje je sve nakako na divljaka. Policija rs kad ustavi nas bosnjake ako i prekrsimo neke saobracajne zakone progledaju nam kroz prste, veoma su uljudni i kulturni, kad razgovaram sa srbima osjecam da nas postivaju pa i vole. E kad to shvate i ovi iz SDA bice zajednistva i suradnje i ljubavi a i Bosne. Ostane li ovaj salkic i njegova bratija na vlasti bojim se za BiH. Srbima cestitam dan REPUBLIKE jer su se za to izborili i opstali na tim prostorima!!! Apropos ovog sto govori nesto o turcima: Bosnjaci nisu turci nego slavenski narod kao sto si ti, znaci po genima braca sa srbima. To mnogi bosnjaci znaju i molim te prestani sa tim turci i sl. To nas vredja, barem nas koji znamo sta smo i ko smo!!!