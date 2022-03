Samardžija: To što nameće Turkovićeva je "silovanje demokratije"

SARAJEVO - Ambasador BiH u Moskvi Željko Samardžija nazvao je "silovanjem demokratije" ono što nameće ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković, te poručio da Srbi nikada neće slaviti ubistvo srpskog svata na Baščaršiji.

"Budite sigurni da Srbi nikada neće slaviti ubistvo srpskog svata na Baščaršiji i nema te sile koja nas može promijeniti i na to prisiliti", rekao je Samardžija Srni reagujući na pismo Turkovićeve da će istupi "dijela" ambasadora i generalnih konzula, koji su odbili instrukcije o obilježavanju 1. marta, biti osnov za poziv na odgovornost "zbog kršenja principa diplomatske službe".

Samardžija je istakao da pismo nije potpisao dio srpskih ambasadora i generalnih konzula već svi, kao i da nije naslovljeno na Službu za informisanje Ministarstva inostranih poslova već na Biseru Turković, koja trenutno obavlja dužnost ministra inostranih poslova.

Turkovićevu to, kaže Samardžija, obavezuje na poštovanje Ustava i zakona BiH, a kako to radi i koliko poštuje principe usaglašene spoljne politike, koju po Ustavu BiH vodi Predsjedništvo BiH, to već svi znaju.

Samardžija je naveo da je o poštovanju zakona kojima je regulisan rad zajedničkih institucija i ravnopravno učešće srpskih kadrova u odlučivanju, "najbolje pogledati strukturu rukovodećih kadrova u ministarstvu kojim upravlja Turkovićeva".

Samardžija je istakao da "Turkovićeva sigurno nije neko ko može da se poziva na kodeks javnih istupa jer u svojim nastupima nije iznosila dogovorene stavove spoljne politike već svoje lične i stavove političke ideologije SDA, stranke čiji program jedino i provodi".

Kao konstitutivni dio BiH, kaže Samardžija, može se samo dogovorom doći do zajedničkih rješenja.

"Događaj na današnji dan, od prije trideset godina, i gaženje volje srpskog naroda u BiH dovoljno govori dokle smo danas stigli i da se bez poštovanja srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama ne može graditi zajednička budućnost", rekao je Samardžija.

On je ocijenio da je ovakav način rada, nametanja neusaglašenih stavova klasičan primjer "silovanja demokratije" i da za nasilničko ponašanje neko mora odgovarati.

"Valjda je to osnovno pravilo u pravno uređenoj državi", zaključio je Samardžija.

Srpski ambasadori i generalni konzuli BiH uputili su 19. februara otvoreno pismo kojim obavještavaju ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Biseru Turković da "neće prihvatiti njenu instrukciju kojom zahtijeva od ambasada i generalnih konzulata BiH da povodom 30 godina od tzv. dana nezavisnosti BiH, 1. marta obilježe ovaj nepostojeći praznik".