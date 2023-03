Samo Lendin potpis sprečava intervenciju OHR-a za novu Vladu FBiH

SARAJEVO - Prema dogovoru HDZ-a i stranaka okupljenih oko SDP-a, Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH, sutra će potpisati imenovanje nove Vlade FBiH, a s obzirom na to da njen kolega Refik Lendo, potpredsjednik FBiH, to neće učiniti, sve izvjesnije je da će Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, nametnuti novu odluku, izmijeniti Ustav FBiH i omogućiti konačno formiranje Vlade FBiH.

Na mogućnost da Šmit nametne izmjene Ustava FBiH već danima upozoravaju iz SDA i DF-a, a pojedini mediji počeli su da spekulišu kakva će ta odluka biti. Navodno, da bi se odblokirao izbor Vlade FBiH, Šmit planira nametnuti rješenja koja će omogućiti imenovanje Vlade FBiH bez potpisa predsjednika i dva potpredsjednika. Pravo veta, odnosno pravo blokade imenovanja Vlade FBiH imaće onaj predsjednik ili potpredsjednik FBiH koji dobije dvotrećinsku podršku prvo u klubu konstitutivnih naroda iz kojeg dolazi u Dom naroda FBiH i dvotrećinsku podršku kluba naroda kojem pripada u kantonu gdje je taj narod najmnogoljudniji. Odmah nakon ovoga pojedinci su zaključili da i te izmjene Ustava FBiH idu isključivo u korist HDZ-a, a iz stranaka okupljenih oko SDP-a zajedničkim saopštenjem istakli su da SDA i DF treba da prestanu sa "širenjem paranoje zbog sve izvjesnijeg gubljenja vlasti".

Oni su naveli da neiskreno zvuči zabrinutost SDA i DF-a zbog moguće intervencije OHR-a, ako se zna da imaju mogućnost da takav postupak spriječe.

"Jednostavnim Lendinim priznanjem volje parlamentarne većine svaka intervencija postaje suvišna i bespredmetna", naveli su u zajedničkom saopštenju iz SDP-a, NiP-a i Naše stranke.

U njihovom saopštenju se ističe da DF i SDA izvrću teze i da parlamentarna većina koja namjerava da imenuje Vladu vrši pravno nasilje, naglašavajući da upravo to čini manjina u parlamentu koja ruši demokratiju i ne priznaje temljeni princip parlamentarne demokratije, a to je da većina formira vlast.

"Svjedočimo vrhuncu paradoksa kada oni koji ne priznaju parlamentarnu većinu ironično prozivaju međunarodnu zajednicu za zanemarivanje volje parlamenta", navodi se u zajedničkom saopštenju SDP-a, NiP-a i Naše stranke.

Iz stavova pojedinih lidera stranaka koje su dogovorile formiranje Vlade FBiH može se zaključiti da i oni nisu načisto kako će se stvari sa Vladom FBiH odvijati.

Rok do kojeg treba biti izabrana Vlada FBiH je 6. april, a da bi se to desilo, predsjednik i dva potpredsjednika, odnosno Bradara, Lendo i Igor Stojanović iz SDP-a moraju dati svoj potpis, što se vjerovatno neće desiti jer Lendo je još ranije najavio da to neće učiniti.

"Ako ne dođe do potpisa, zakazaćemo sjednicu Parlamenta i zatražiti da se većini omogući formiranje Vlade", rekao je nedavno Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, koji je nekoliko dana kasnije zajedničkim saopštenjem sa NiP-om i Našom strankom to praktično demantovao tražeći od SDA i DF-a da ne blokiraju proces izbora vlasti kako ne bi reagovao OHR.

U formiranje vlasti se miješa i efendija Kavazović

Husein Kavazović, reis-ul-ulema, poručio je da politički akteri moraju pokazati odgovornost za stanje u zemlji i u potpunosti je preuzeti te da treba da prestanu očekivati rješenje od međunarodnih aktera.

Kazao je da se ne treba uzdati ni u OHR, osim kada je to u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da će bilo kakvo nedosljedno i pristrasno nametanje novih pravila za konstituisanje vlasti samo dodatno destruisati ionako ruiniran stepen društvenog povjerenja u političke institucije vlasti, kako domaće, tako i međunarodne.

Političkim i društvenim akterima efendija Kavazović poručio je da treba da tragaju za rješenjima koja su rezultat dogovora i kompromisa, a izbjegavaju sve što vodi daljoj polarizaciji društva.