Saobraćajna nesreća kod Prijedora: Poginuo M.C iz Svodne

PRIJEDOR – U naselju Raškovac u srijedu 18. februara u saobraćajnoj nesreći poginuto je M.C.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je do nesreće došlo na magistgralnom putu Prijedor – Novi Grad i da su učestvovali Z.G iz Banjaluke koji je upravljao kamionom i M.C iz Svodne koji je upravljao putničkim automobilom.

"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače da poštuju ograničenja brzine kretanja", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.