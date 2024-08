Sarajevo sprema nove milione advokatima, u Banjaluci ih nisu zvali ni na razgovor

SARAJEVO - Nadležni na nivou BiH pripremaju novu odluku o tarifama, zahvaljujući kojoj bi se advokatima, koji rade po službenoj dužnosti pred Sudom BiH, ukupno na godišnjem nivou trebalo sliti dodatnih 3,3 do 3,96 miliona KM.

Pritom je Sud BiH juče saopštio da su izmirili sve obaveze prema advokatima po službenoj dužnosti, što je, takođe, bio jedan od zahtjeva advokata iz oba entiteta, koji su u štrajku od 1. avgusta.

Da li su, eventualno, razmišljali o tome da štrajk prekinu, iz Advokatske komore FBiH juče, uprkos brojnim pokušajima, nismo uspjeli saznati, dok u Advokatskoj komori Republike Srpske (AK RS) kažu da se štrajk nastavlja te dodaju da im resorni ministar Miloš Bukejlović još nije poslao novi poziv za nastavak pregovora.

Podsjetimo, advokati iz obje komore tražili su da im Sud BiH izmiri dugovanja, kao i da se, kada je riječ o bh. nivou, bolje vrednuje njihov rad izmjenom Odluke o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku BiH, dok advokati iz Srpske traže i izmjene tarife o nagradama i naknadi troškova za rad pred pravosuđem u Srpskoj, kao i da im Srpska isplati dosadašnja dugovanja.

Dalibor Mrša, predsjednik AK RS, pozdravlja aktivno učešće Suda BiH u ovom procesu te dodaje da je za pohvalu i nastojanje ministra pravde BiH Davora Bunoze, koji ga je informisao da je Savjetu ministara, odnosno Ministarstvu finansija i trezora BiH, uputio prijedlog nove odluke koja se odnosi na tarifu pred Sudom BiH. Istovremeno, ministar Bukejlović ga, kaže Mrša, nije zvao na novi razgovor.

"Nije me zvao, niti je zvao bilo koga iz Advokatske komore Republike Srpske, a ukoliko do razgovora dođe, mi moramo imati konkretne prijedloge Ministarstva pravde Srpske, na način na koji je to uradilo Ministarstvo pravde BiH. Dakle, moramo znati u kojem pravcu će ti razgovori da idu. Što prije dođemo do jasnih prijedloga rješenja, prije ćemo prevazići situaciju", kaže Mrša za "Nezavisne novine".

On nam je potvrdio da su za sada mnoge opcije na stolu, pa i ona da advokati po službenoj dužnosti počnu raditi prioritetne predmete pred Sudom BiH, a da istovremeno nastave štrajk kada su u pitanju sudovi u Srpskoj.

Dok se čeka potez Ministarstva pravde Srpske, resorno ministarstvo na nivou BiH ne gubi vrijeme. Skrojili su, naime, prijedlog izmjena Odluke o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku BiH.

Na taj način, Ministarstvo pravde BiH je odreagovalo pošto su izmjene i dopune Odluke inicirale advokatske komore FBiH i Srpske, a s obrazloženjem da se naknada propisana Odlukom nije mijenjala od 2004. godine, uprkos povećanju troškova pravnih usluga, kao i povećanju stope inflacije za 50 odsto.

Oglasio se juče i Sud BiH, odakle su naveli da su izmirili sve obaveze prema advokatima - braniocima po službenoj dužnosti, čim su sredstva budžeta za 2024. godinu postala operativna.

"Ukupno je u 2024. godini plaćeno 1.384.359,48 KM, od čega su troškovi advokata po službenoj dužnosti iznosili 1.303.685,55 KM, a troškovi po osnovu oslobađajućih presuda 80.673,93 KM. Od tog ukupnog iznosa, 460.531,71 KM plaćeno je u periodu januar - juli kroz raspoloživa sredstva u okviru operativnih planova tokom privremenog finansiranja, a nakon usvajanja budžeta plaćeno je 923.827,77 KM", naveli su iz Suda BiH.

Tako je, kako se dodaje u saopštenju, "Sud BiH, sa 7. avgustom izmirio sve do sada pristigle obaveze, zbog čega advokatske komore FBiH i Srpske više nemaju razloga za daljom obustavom rada branilaca po službenoj dužnosti pred Sudom BiH".

"Sud BiH ne može uticati, niti je nadležan za izmjenu i dopunu Odluke Savjeta ministara o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku BiH u vidu zatraženog povećanja tarife advokatima", naveli su iz Suda BiH.

