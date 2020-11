Sarajevska bolnica neće primiti respiratore "Srebrene maline"?

SARAJEVO - Nakon što je SKB Mostar odbio da prihvati kineske respiratore koje je nabavila firma Srebrena malina, sve ukazuje na to da će i Opšta bolnica u Sarajevu učiniti isto.

Naime, kako je za portal "Klix.ba" objasnio Šef Kovid odjeljenja Opšte bolnice doktor Ednan Drljević, osoblje ove ustanove niko nije pitao da li su oni potrebni već su ih iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) bez znanja menadžmenta pokušali dostaviti tehničkoj službi i ostaviti ih u skladištu.

"Prije tri do četiri sedmice nazvala nas je tehnička služba i kazali su nam da će im dovući dva respiratora, a o tome nije obaviješten ni menadžment ni naša Komisija za prijem koju smo formirali i ima šest članova, a ja sam izabran kao predsjednik. Oni su to željeli dovući i ostaviti u magacinu da menadžment ne zna za to, kao da su ih se pokušali riješiti", kazao je Drljević.

Dalje je naveo da menadžment Opšte bolnice nije želio da bude nezahvalan te su tako uputili molbu FUCZ-u i obavijestili ih da za prijem postoji potrebna procedura.

"Kazali smo im da su prvo trebali obavijestiti menadžment i da moraju doći serviseri i obaviti nulti servis na barem jednom respiratoru i da se sastane naša Komisija koja će odlučiti da li to nama uopće treba ili ne. Ne želimo biti nezahvalni i odbiti ih, ali isto tako ne želimo ni primiti nešto što ne možemo iskoristiti", naveo je.

Kako je rekao Drljević, Opšta bolnica je zahvalna i Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su dostavili dva respiratora i kako je dodao, misli da su identični kao oni Srebrene maline i najveći je problem što ih ne mogu isprobati.

"Ne možemo uraditi nulti servis jer nemamo servisera, a ni isprobati zbog kineskih utičnica koje ne odgovaraju našim za zrak i kisik, tako da nam i to stoji neupotrebljivo. Te iz Srebrene maline nismo primili i bili bi zahvalni da nam ih daju ako su ispravni i vrijede, a da bi to utvrdili mora se obaviti potreban servis. Dakle, morala bi doći naša Komisija za prijem i servisna komisija, da naprave nulti servis i pokaže da sve funkcioniše i tek nakon toga se daje menadžmentu prijedlog. Ne odbijamo respiratore, ali želimo da se obavi kompletan proces prijema inače ih nećemo prihvatiti jer ne znamo da li su ispravni", pojasnio je Drljević.

S obzirom na to da se u Opštoj bolnici u Sarajevu zbrinjavaju samo laki i srednje teški Kovid pacijenti, doktor Drljević je kazao da ne nedostaju respiratori jer su ti pacijenti u transportu prema odluci Kriznog štaba što znači da se šalju u izolatorij Podhrastovi ako im se stanje pogorša.

"Nije ni predviđeno da se u Općoj bolnici liječe teški i kritični pacijenti, već lakši i srednje teški, ali naravno respiratori uvijek dobro dođu jer mi ih imamo i u odjelu intenzivne njege koji su nam potrebni za pacijente pod anestezijom, a koji nisu zaraženi koronavirusom. Nije nestašica, ali nije ni viška jer svi se oni mogu upotrijebiti i na Kovid odjelu", poručio je Drljević.