Šarović: Dodik igra da pobijedi, opozicija u RS nije odigrala dobro utakmicu

SARAJEVO – Mirko Šarović, bivši predsjednik SDS-a, rekao je da Milorad Dodik, lider SNSD-a igra svoju igru i da u toj igri on pobjeđuje.

"Postoji više razloga, a mislim da neke lekcije nismo do sada naučili. Mislim da je on isti. Kakav god je, možemo da ga slavimo, volimo, ne volimo, ta priča da će se on popraviti je zabluda. On je uvijek isti i igra onako kako on misli da treba i zbog toga i pobjeđuje. Uvijek je na granici crvenih linija", rekao je Šarović i dodao da je problem što nisu naučili osnovne lekcije.

"Bez konkurencije i bez mogućnosti smjenjivosti u ovoj zemlji mi ćemo prizivati tu permanentu krizu. Mislim da je to greška svih onih koji su to dozvolili. Opozicija u RS nije odigrala dobro ovu utakmicu. Nadigrani smo, moram priznati", rekao je Šarović i dodao da je Dodik nadmudrio sve i da je postigao ono što je priželjkivao.

"Onaj ko ima batinu u ruci sa četiri delegata on diktira sve u zemlji u naredne četiri godine i nezamjenjiv je. On je to priželjkivao i ostvario je", rekao je Šarović za Federalnu televiziju.

Smatra da se najviše SNSD-u žurilo da se formira Savjet ministara.

"Imao je nekoliko velikih izazova kada je priželjkivao da neki događaji ne dođu tako rano, koji bi mu možda mogli pokvariti aranžman sa Savjetom ministara i zbog toga je priželjkivao da se što prije formira", smatra bivši lider SDS-a.

O koaliciji stranaka iz Federacije BiH kaže da ne poznaju u dovoljnoj mjeri Dodika.

"Možda mu za početak vjeruju, ali mislim da će se to zaista brzo osjetiti na Savjetu ministara. Dolazi jedan vrlo težak period", smatra Šarović.

Kaže da je njegov subjektivan osjećaj da SDS ne treba nikome, da nema dovoljno energije koja bi trebala da se vidi.

"Ja sam izgubio izbore, zato nisam zagalamio. U stranci su smatrali da nismo uspjeli i da prve konsekvence treba da povuče šef stranke i ja sam smatrao da je to logična posljedica takvog rezultata. Da sam postupio drugačije, vjerovatno bi to bilo protumačeno kao moj pokušaj da po svaku cijenu ostanem na čelu stranke. To ne bi bilo dobro ni za SDS, a ni za mene lično. Čini se da smo vrlo mlaki i neprepoznatljivi što je loše za opoziciju generalno, ali i za SDS", zaključio je Šarović.