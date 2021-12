Šarović: Dodik nas vodi putem koji ne vodi nigdje

SARAJEVO - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović je rekao da su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i vladajuća koalicija potcijenili opasnosti u koje uvode Republiku Srpsku u narednom periodu, koja se sada našla na jednoj vrsti raskrsnice.

On kaže da odluke donesene na posebnoj sjednici parlamenta Srpske služe za kupovanje vremena.

"Očigledno je da je period tih namjera koje je iznio Dodik produžen na šest mjeseci, do ljeta, i da je to vrijeme kad se ulazi u izbornu kampanju", napomenuo je Šarović.

Poručio je kako je procjena SDS-a, ali i ostatka opozicije, da će taj koncept odvesti u duboku krizu da se dođe do izbora.

"Taj period je i da bi se uputila poruka glasačima, odnosno poruka je 'sada su izbori, ja tražim podršku od vas, da pobijedi ova opcija koja će vam vratiti nadležnosti, ali je potrebno da mi date povjerenje'. Ja ga zovem perfidan plan u kome su predviđeni ovi koraci", rekao je predsjednik SDS-a.

Komentarišući Dodikovu izjavu da će ako dođe do sankcija od Njemačke, RS uzvratiti istom mjerom, Šarović je kazao da ovakve prijetnje djeluju smiješno.

"Mislim da smo mi kao Republika Srpska postali slučaj, to je šteta i loše. Nikad se to nije izdobrilo prema nama, tako da mislim da ta prijetnja Americi, Njemačkoj, ne stoji. Mi smo mala siromašna zemlja s malim mogućnostima i resursima, ekonomija nam je slaba, živimo od pomoći Njemačke i kredita koje uzimamo od njih. Ne možemo sami da se izdržavamo, ne zarađujemo novca onoliko koliko nam treba, tako da mi to djeluje smiješno da se to prijeti", rekao je Šarović.

Šarović je mišljenja da je Dodik trebalo javnosti da govori o prenosu nadležnosti, ali i posljedicama koje mogu uslijediti.

"Radi građana i javnosti treba da kažemo da je upravo ova vlast, većinu nadležnosti prenijela - da li kroz glasanje u PS BiH, da li saglasnošću NS RS, da su prenesene i pod pritiskom od strane velikih sila, a neke su prenesene i odlukama visokog predstavnika i opet potvrđene glasovima naših poslanika u parlamentu. To je Dodik trebalo da kaže: da, prije 15 godina smo pogriješili, imali smo pritisak, sada hoćemo to da vratimo. Građani, suočićete se s tim i tim i to će nas koštati toliko i toliko, želim da vam kažem istinu, a vi ako hoćete slijedite me. Mislim da nas vodi putem koji ne vodi nigdje i gdje nema ništa i to je ono što smo željeli - da građanima otvorimo oči", izjavio je Šarović.