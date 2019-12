Šarović: Hoće li se Tegeltija obratiti NS RS ako BiH dobije poziv od NATO?

SARAJEVO - Mirko Šarović poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, nakon izlaganja ekspozea Zorana Tegeltije, kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, izjavio je da Tegeltija mora da da nedvosmislene odgovore na pitanja o NATO putu BiH.

Šarović je rekao da je Tegeltija u ekspozeu 15 puta ponovio poštivanje vladavine prava, ali da ni jednom nije potvrdio da je privržen poštivanju postojećih zakona

"Obzirom da to niste pomenuli imam pravo da mislim da niste sigurni u ovaj odgovor ili da bi odgovor bio problematičan. Takođe, govorili ste o nekoliko oblasti, te da posotojeća vlast nije dala dobre rezultate i da je jedan od problema nedostatak kapaciteta", kazao je Šarović i zamolio Tegeltiju da bude precizan u tome, kao i u oblasti ojačavanja granica.

Govoreći o NATO, Šarović je rekao da su pomenute reforme koje se odnose na približavanje EU, a da je o NATO rekao da je potrebno "da imamo saradnju po vlastitom interesu, ali uz saglasnost svih.

"Po meni o ovom važnom pitanju želimo da čujemo vaš jasan stav, ma kakav on bio. Odgovori moraju da budu potpuno nedvosmisleni. Tu se teško možete sakriti iza krilatice da ćete raditi po Ustavu, a Zakon kaže da će se činiti sve na putu ka NATO. Ako ćete raditi po planu Reformi odbrane onda to trebate da kažete, ako nećete po tome i ako ostajete privrženi Rezoluciji NS RS. To ovdje danas morate reći", kazao je Šarović.

"Ukoliko BiH u toku vašeg mandata dobije poziv od NATO hoćete li se obratiti NS RS", pitao je Šarović.

Nenad Stevandić (Srpski klub) ponovio je da Program reformi ne prejudicira članstvo u NATO, te da će se o tome naknadno donositi odluka.

"Odluke o MAP-u su donesene u prošlom sazivu. Bilo bi fer da ovo ne koristimo za međusobno prepucavanje. Ako donosimo nove odluke onda donosimo u ovom Domu. Postoji neutralnost i kad se preglasa Dodik u Predsjedništvu, on će sazvati NS RS. Donosiće se nove odluke i u to će biti uključena NS RS", rekao je Stevandić.