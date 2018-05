Šarović: Inspektorat vrši redovni nadzor nad primjenom zakona o proizvodnji naoružanja

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je Srni da nadležni inspektorat pri tom ministarstvu po svom planu i na teritoriji cijele BiH u svim fabrikama vrši redovne inspekcije i inspekcijski nadzor nad primjenom zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Odgovarajući na pitanje o utvrđivanju stvarnog stanja proizvodnje oružja i municije u Federaciji BiH, Šarović je rekao da taj inspektorat o tome pravi i podnosi redovne izvještaje Savjetu ministara BiH i drugim institucijama.

"Kad god bude zatražen vanredni pregled inspektorat će to da učini. Do sada to niko nije zatražio", tvrdi Šarović.

Šarović je dodao da bi "nekima koji o toj temi pričaju za medije bilo pametnije da o tome zvanično pitaju nadležnu instituciju".

Tajnu proizvodnju oružja i municije nedavno je najavio predsjednik SDA i bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić nedavno je Srni izjavila da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i ministar Šarović raspolažu svim podacima o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u FBiH.

"Šarović je dužan da ih prezentuje institucijama Republike Srpske. Republika Srpska i njen predsjednik su to tražili. Odgovornost je na Šaroviću da li će ih dostaviti, po cijenu toga da više ne bude `najbolji ministar` prema mišljenju Bošnjaka", istakla je Majkićeva.

Ona je dodala da je izvoz oružja i municije u FBiH udvostručen u posljednje četiri godine, te da je u prošloj godini BiH izvezla oružja i municije u vrijednosti većoj od 193 miliona KM.

Majkićeva je rekla da je samo u decembru prošle godine izvezeno oružje vrijedno gotovo 30 miliona KM, što je rast od 20 odsto.

Ona je navela da je u 2016. godini BiH prodala oružja i municije u vrijednosti od 171 milion KM ili za 25 odsto više u odnosu na 2015. godinu.

Prema njenim riječima, u 2015. godini je izvezeno naoružanje vrijedno 136 miliona KM, čime je zabilježen rast od 47 odsto u odnosu na 2014. godinu.

"Ovi podaci odnose se samo na registrovani izvoz, a bez odgovora je pitanje kolika je stvarna proizvodnja namjenske industrije u FBiH, odnosno, koliko je, nakon izvoza, ostalo za `domaću upotrebu`. Ako ovome dodamo da se 80 odsto oružja i municije iz FBiH izvozi u islamske zemlje, na čelu sa Saudijskom Arabijom, Turskom, Iranom, a sve to završava u rukama terorističkih organizacija `Islamska država`, Al kaida, `Nusra front`, onda je lako objasniti da se pitanju proizvodnje i kontrole namjenske proizvodnje u FBiH mora posvetiti puna pažnja", rekla je Majkićeva.

Zbog toga su poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH zatražili održavanje hitne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o ratnohuškačkim izjavama Bakira Izetbegovića u vezi sa proizvodnjom borbenih transportera, haubica, pušaka i pištolja, raketnih sistema, višecjevnih bacača raketa, dronova...

Sjednica nije održana zbog nedolaska bošnjačkih poslanika i male su šanse da ikada bude održana.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je pokrenuo inicijativu za formiranje zajedničke komisije za utvrđivanje stvarnog stanja proizvodnje oružja i municije u entitetima.