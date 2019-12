Šarović: Jedan dokument u Briselu, drugi u parlamentu

BANJALUKA - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović istakao je da je jedna verzija dokumenta Program reformi BiH poslat u Brisel, a o drugom je raspravljala Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici.

Šarović tvrdi da "taj dokument nedvosmisleno vodi Republiku Srpsku i BiH put NATO-a, a s druge strane se manipuliše javnošću Srpske da će pratiti Srbiju i vojnu neutralnost", saopšteno je iz SDS-a.

Šarović je rekao kako je na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine RS bio u ime SDS-a, sa željom da vidi kuda Milorad Dodik vodi Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.

"Narodna skupština je zakazana da se predoči javnosti kako je on navodno državotvoran, kako je neko ko može zaustaviti put BiH ka NATO, a naša je procjena da je on lagao i da ne može sjediti na dvije, tri stolic", izjavio je Šarović.

On je dodao da je neprihvatljivo da, kako je istakao, "niko iz vlasti u Republici Srpskoj nije osudio napad na poslanika PDP-a Draška Stanivukovića". Šarović je istakao da se takav slučaj prvi put dogodio u sali Narodne skupštine.

"Svi mi smo gosti i napasti jednog poslanika iz ma koje stranke bilo, je strašno u Narodnoj skupštini koja je kuća, dom narodnih poslanika. Mislim da je to obilježilo ovu skupštinu. Stanivuković je završio u hitnoj pomoći, vjerovatno će imati saslušanje u policiji i to pitanje, ta užasna epizoda će se nastaviti i narednih dana i ovo treba istjerati do kraja. Nisam čuo da je iko iz vlasti u Republici Srpskoj ovo osudio, što je po meni potpuno neprihvatljivo", istakao je Šarović.

Predsjednik SDS je kazao da "SDS nastoji da sada i sutra i u budućnosti da se obračuna sa takvom politikom koja nije dobra ni za Srpsku ni za BiH jer je ta politika podređena poziciji jedne stranke i u njoj nema opšteg interesa".