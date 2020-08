Šarović: Jedina svijetla tačka u čitavom ovom procesu je CIK BiH

BANJALUKA - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović očekuje da će ova stranka ostvariti dobar izborni rezultat zajedno sa koalicionim partnerima na predstojećim lokalnim izborima.

Nakon sjednice Predsjedništva SDS-a u Banjaluci, Šarović je rekao da SDS očekuje dobar rezultat jer se stranka dobro pripremila za izbore u nemogućim uslovima za opoziciju u Republici Srpskoj zbog Izbornog zakona.

"Jedina svijetla tačka u čitavom ovom procesu je CIK BiH, iako neki drugi misle da nije", istakao je Šarović.

Šarović je rekao da je SDS do sada prijavio 40 kandidata za načelnike i gradonačelnike, te sedam kandidata zajedno sa drugim političkim partnerima.

"Uvjereni smo da ćemo u najmanje 54 lokalne zajednice imati kandidate SDS-a, zajedničke kandidate ili kandidate koje na određeni način podržava SDS", istakao je Šarović.

Šarović je rekao da je u gradu Doboju raspustio Gradski odbor SDS-a, te za vršioca dužnosti predsjednika Gradskog odbora i povjerenika imenovao Duška Ristića koji bi trebalo da stabilizuje Gradsku organizaciju SDS-a u ovom gradu.

On je rekao da SDS još traga za kandidatom za gradonačelnika Doboja, ali će imati svoju odborničku listu.

Govoreći o situaciji u Petrovu, Šarović je rekao da je SDS dobro dočekao manevar koji je izvršio dosadašnji načelnik ove opštine, jer su većina članova Opštinskog i Glavnog odbora SDS-a, te svi odbornici ostali u SDS-u.

On je rekao da je advokat Miodrag Stojanović "bio blizu odluke da prihvati kandidaturu SDS-a i PDP-a za gradonačelnika Bijeljine", ističući da su u SDS-u bili ubijeđeni da bi on pobijedio Miću Mićića da se to desilo.

"SDS će se u koaliciji sa PDP-om opredijeliti da naš kandidat za gradonačelnika Bijeljine bude poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tomica Stojanović ili neko drugi. Odluku o tome donijećemo u naredna dva dana", istakao je Šarović.

Član Predsjedništva SDS-a Milan Miličević rekao je da u Tesliću ne postoji problem u komunikaciji njega kao načelnika opštine i SDS-a sa članstvom PDP-a.

"Tu je postojao problem sa rukovodstvom PDP-a u prethodnom periodu u koje su se inflitrirali ljudi iz SNSD-a planski. Sada je situacija drugačija, povjerenik PDP-a za Teslić je Igor Crnadak. Članstvo i rukovodstva SDS-a i PDP-a imaju odličnu saradnju i tako će biti i u buduće", zaključio je Miličević.