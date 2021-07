Šarović: Mislim da ćemo biti najjači iduće godine

BANJALUKA - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je povodom 31 godine od osnivanja stranke i njene krsne slave - Petrovdana da je bez SDS-a nezamisliva politička scena u Republici Srpskoj.

Šarović je rekao novinarima prije centralne proslave u Banjaluci da je SDS preteča Republike Srpske, ističući da je ova stranka zajedno sa srpskim narodom i Vojskom Srpske stvorila Republiku Srpsku.

On je dodao da je SDS ove godine jači nego prošle godine.

"Mislim da ćemo biti najjači iduće godine. Zajedno sa našim koalicionim partnerima uvjereni smo da ćemo promijeniti društvo i donijeti našem narodu bilje", istakao je Šarović.

On je rekao da je u nekim sredinama završena konsolidacija SDS-a, koja bi do početka jeseni trebala biti okončana.

Na pitanje novinara da li će poslanik SDS-a Davor Šešić doći na slavu, Šarović je rekao da na slavu dolaze svi koji su pozvani.

"Šešić je pozvan, on ima svoje razloge. Kome je tijesno u stranci on to treba da kaže. Naš odnos prema Šešiću i drugima je da budu dio porodice SDS-a i da se pridržavaju pravila stranke", rekao je Šarović.

Povodom Petrovdana, delegacija SDS-a danas je prisustvovala Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja.

Delegacija SDS-a na groblju Sveti Pantelija položila je vijence na spomenik palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata.

Lomljenje slavskog kolača i centralna proslava krsne slave održana je u restoranu "Stara Ada" u Banjaluci.

Krsnoj slavi SDS-a priustvovali su predstavnici PDP-a, DNS-a, SPS-a, narodni poslanici, te članovi stranke.