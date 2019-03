Šarović: Ne vidim prepreku da SDS ne bude rame uz rame sa SNSD

SARAJEVO - Mirko Šarović, ministar inostranih trgovine i ekonomskihi odnosa Bosne i Hercegovine komentarisao je sastanak SDS i SNSD i dodao da je to bio vrlo korektan i otvoren dijalog.

"Poslije mnogo vremena jedan korektan sastanak, otvoren dijalog. To je najbolje, javnost to pozdravlja, da se ne gledamo na drugačiji način. Iznijeli smo svoje stavove", kazao je Šarović, nakon čega je potvrdio da je Branislavu Borenoviću ponuđeno ministarstvo, ali je poručio da to nije ono što SDS traži, prenosi N1.

"Mi smo dogovorili da mi bilo kakav zajednički nastup vidimo mnogo šire i više nego što je jedno ministarstvo. Nije precizirano koje ministarstvo. Smatamo da je važnije kako mi gledamo na izvršnu vlast, koji su prioriteti", poručio je Šarović.

On je istakao da su u SDS spremni da o tome razgovaraju.

"Spremni su da o tome razgovaramo. Mi smo prihvatili ova pitanja, da prodiskutujemo na organima stranke. Bili ili ne bili u koaliciji, odlučivaće se o tome, dijalog oko važnih pitanja će se nastaviti. SDS nije tražio nijedno ministarstvo. Mi želimo da to postavimo na mnogo široj osnovi. Jedno ministarstvo ne znači ništa. Važnije su neke druge stvari. Mislimo da su prioriteti važniji, važna državna pitanja, vladavina prava, da vidimo da li možemo raditi na tome", izjavio je Šarović za N1.

On je istakao da su trenutno u fazi pregovaranja.

"U ovoj fazi smo prihvatili samo da razgovaramo. Postoji razumijevanje u javnosti, ali vrlo je teško očekivati da će SDS da prihvati tu ponudu na ovakav način. Fer je da kroz komunikaciju damo neki odgovor na pitanje", poručio je.

Johannes Hah, evropski komesar za proširenje dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a Šarović je kazao da ne očekuje kritike zbog toga što još vlast u BiH nije formirana.

"Mene, Zvizdića i Bevandu neće kritikovati. Mi nismo prepreka. Prošli saziv je formiran početkom aprila, tada smo počeli da radimo. To je uobičajeno ovdje. Nije do mene, do moje političke opcije. Za neke od partnera, vrlo je problematično da sami ulaze u vlast. SDA, HDZ, SNSD – u toj konstelaciji neko će na lokalnim izborima imati velike štete. Moja očekivanja je da ćemo govorimo o reformama u BiH, o kandidatskom statusu, napredovali smo uz sve probleme. mogli smo i brže, izgubili smo 2018. godinu, ona je bila izborna. On će pomenuti izbore, ali nije to ključni prioritet. On će reći da očekuje implementaciju izbornih rezultata. Niti ih on implementira niti on ima čarobni štapić", rekao je.

Govorio je Šarović i o dešavanjima unutar SDS. Nije precizirao da li će se kandidovati za predsjednika stranke na unutarstranačkim izborima.

"Korektno je da govorim o SDS. Mi politiku SDS ne treba da vodimo u štampi, preko Tvitera i Fejsbuka. Nego na organima. Mislim da mi treba da učinimo da SDS bude bolji onaj SDS, sa boljim rezultatima. Ja ću da djelujem na takav način. Stranka je nakon lokalnih izbora u ozbiljnoj krizi i poslije izbora smo napravili više štete. Svako od nas nosi kamičak odgovornosti. Potrebno je hitno djelovanje i stranački izbori. Potrebno je da se opredijelimo i prema rukovodstvu", pojasnio je ministar Šarović i dodao da nije siguran da će se kandidovati.

"Nije bitno gdje se nalazim. Važno je da SDS nađe sebe. Da se opredijeli da li želi da bude liderska stranka ili stranka sa jakim institucijama i kadrovima. Članstvo je bolji dio SDS, nego nas nekolicina koja se rvemo na sceni. Ne vidim prepreku da SDS ne bude rame uz rame sa konkurentom SNSD", istakao je on.