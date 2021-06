Šarović: Ni vlast ni opozicija ne treba da se kockaju sa interesom RS

BEOGRAD - Lider SDS-a Mirko Šarović ocijenio je da je dobra stvar da se izvještaj visokog predstavnika o radu u BiH dostavlja Srbiji, koja je jedan od potpisnika Aneksa 10, što će zatražiti predsjednik Srbije Vučić.

On je naveo da je današnji sastanak bio koristan i da je, bez obzira na određena neslaganja koja postoje unutar delegacije Republike Srpske, svi vole Srpsku i žele joj najbolje.

Prema njegovim riječima, ni vlast, ni opozicija "ne treba da se kockaju sa opštim interesom i pozicijom Republike Srpske".

Šarović je istakao da je važno zauzimanje stavova i pozicija u vezi sa novim visokim predstavnikom, koji je drugačiji od dosadašnjeg, snažna ličnost iz jake zemlje.

"Sada je uzaludno pokazivati mišice, potrebno je više pameti, više mudrosti i dogovor oko ključnih pitanja. Ovo je zajednička stvar, zajednički, opšti interes svi želimo da učestvujemo", rekao je Šarović.

Lider PDP-a Branislav Borenović ocijenio je da je današnji sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bio koristan i da je poslata jasna poruka da je pozicija Republike Srpske jasna, da je Dejtonski sporazum neupitan, a da se, kada je riječ o visokom predstavniku, mora striktno provesti Aneks 10 tog sporazuma.

On je rekao da je svako od učesnika današnjeg sastanka u Beogradu svjestan težine situacije u kojoj se nalazi Republika Srpska, te da bilo kakve političke konflikte i tenzije treba ostaviti po strani i vidjeti šta je potrebno uraditi da se konačno zatvori Kancelarija visokog predstavnika u BiH.

Prema njegovim riječima, to će sigurno biti opterećenje u narednom periodu, ako BiH želi da bude dio EU.

"Mi u EU ne možemo da idemo sa Kancelarijom visokog predstavnika. To je protektorat, to je potpuno jasno i nadam se da ćemo u dogledno vrijeme doći u situaciju da sa svim relevantnim političkim faktorima nađemo neki konsenzus oko toga da domaći lideri mogu da rade svoj posao odgovorno, ozbiljno i da nam visoki predstavnik apsolutno ne treba i da će to vrijeme vrlo brzo doći", rekao je Borenović novinarima nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije u Beogradu povodom imenovanja novog visokog predstavnika u BiH.

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je da je današnji sastanak pokazao da su pred Republikom Srpskom neosporno teški dani, ali da raduje da su svi iskazali zajednički stav o tome da BiH više nije potreban OHR.

On je naglasio da se na izazove mora odgovoriti jedinstvom srpskog naroda i jedinstvom političkih partija, te "izdizanjem iznad skupljanja jeftinih političkih poena".

"Jasna je poruka da ćemo braniti, štititi Republiku Srpsku, njene ustavne nadležnosti, a što se tiče visokog predstavnika, on treba da dobije potvrdu na Savjetu bezbjednosti da bi se tada moglo pričati o nekom legitimitetu", dodao je Nešić.