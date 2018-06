Šarović: Novo poskupljenje goriva nije isključeno

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović komentarisao je najaktuelniju temu ovih dana u našoj zemlji i regiji, a to je povećanje cijena goriva, obrazlažući uzroke za takvu situaciju, glavne krivce i odgovorne te načine kako riješiti postojeći problem i zaštititi građane.

Pritisak javnosti je barem u najavi djelimično urodio plodom te je do kraja sedmice u FBiH najavljeno sniženje cijena goriva za minimalno pet feninga. Da li će do toga doći ostaje da se vidi, a ministar Šarović smatra da u narednom periodu nije isključeno novo poskupljenje.

"Mogućnost novog povećanја cijena goriva nije uopšte isključena jer je formiranje cijena u Bosni i Hercegovini slobodno prema uslovima tržišta. Da li će doći do smirivanja na tržištu ovih energenata zavisi i od globalnih kretanja cijena nafte, ali kao što znamo predviđanja u tom smislu su vrlo neizvjesna", smatra Šarović.

Dodaje da je do povećanja cijena goriva došlo u najgorem mogućem trenutku, jer su i akcize na gorivo u našoj zemlji početkom godine povećane.

"Povećanje akciza odnosno putarina koje se nedavno desilo, odrazilo se na skok maloprodajne cijene goriva za približno 0,20 KM po jednom litru. Ostalo povećanje odnosi se na skok derivata na berzi i druge troškove koji su za građane prilično nevidljivi i netransparentni. Sasvim je jasno da je do povećanja akciza došlo u najgorem mogućem momentu, a to povećanje nije pratio bilo kakav plan za zaštitu ranjivih grupa kao što je npr. poljoprivredni sektor", kazao je ministar Šarović za klix.ba.

Entiteti regulišu i kontrolišu cjenovnike

S obzirom na cjelokupnu situaciju neizbježno je pitanje koliko ima sprege između politike i naftnih kartela.

"Ja bih lično volio vidjeti tržišnu utakmicu među trgovcima gorivom, kako u kvalitetu goriva tako i kada je cjenovnik u pitanju, ali tu konkurentnost još ne vidim. Ona je neophodna kako bi razbili priču o kartelima i mogućem zabranjenom dogovaranju o čemu se i u zadnje vrijeme špekuliše i praktično onemogućavanju konkurencije na tržistu", naglašava ministar Šarović.

Kada je BiH u pitanju entiteti su ti koji regulišu i kontrolišu cijene naftnih derivata.

"Entitetske vlade su prema našem zakonodavstvu ključne za preduzimanje mjera u limitiranju gornjih granica cijena goriva kada se dese situacije kao što je ova. To nalaže i omogućava Zakon o naftnim derivatima FBiH i Zakon sa istim nazivom u Republici Srpskoj. Trenutno, na svjetskom tržištu cijena litre goriva iznosi 0,87 maraka i kada na to dodate 0,70 ili 0,80 maraka raznih taksi i akciza u zavisnosti od vrste goriva, lako je izračunati da je to oko 1,60 maraka po litri. Sve do 2,30KM kolika je sada cijena goriva su drugi ukalkulirali troškove. Na osnovu zakona, jedino entitetske vlade mogu utjecati na visinu i ograničenja ovih troškova i trgovačakih marži", smatra Šarović.

Građani su u nekoliko gradova prethodnih dana iskazivali bunt zbog visokih cijena goriva, a ministar Šarović za Klix.ba naglašava da sve što dolazi od javnosti treba tretirati odgovorno.

"O svemu što dolazi od javnosti treba tretirati odgovorno i sa velikom pažnjom.

Svaki bunt je proizvod nagomilanih problema i to za svaku vlast mora biti veliki alarm da nešto više ne ide...Čini se da je ovo samo upozorenje i da je ravnodušnost koja je do sada krasila javnu, društvenu scenu, iza nas", kazao je ministar.

Kada se govori o rastu cijena goriva, neizostavna je i lančana reakcija poskupljenja mnogih artikala.

O kvaliteti goriva u BiH

"Jasno je nažalost da je to nezaustavljiv proces i na to sam javno upozoravao kada su se akcize usvajale. I tada sam javno upozorio da će nas zapljusnuti visoke cijene određenih proizvoda, ali sam i rekao da ćemo vidjeti kako će oni koji su glasali za akcize kasnije pomoći onim kategorijama društva koje će najviše biti pogođena valom poskupljenja", kazao je Šarović.

Građani trebaju znati da važeća odluka o kvalitetu naftnih goriva omogućava uvoz i stavljanje u promet goriva znatno nižeg kvaliteta nego što to dozvoljavaju trenutno važeći standardi.

"Bez obzira na opstrukcije, uporno se zalažem za usvajanje nove odluke o kvaliteti naftnih goriva. Nova odluka bi uvela red na naše naftno tržište, jer bi ono moralo u potpunosti biti usklađeno sa najnovijim međunarodnim standardima kao i Direktivama EU, a obaveze lica koja prometuju na tržištu bile bi striktno propisane i kontrolisane", zaključio je Šarović.

(NN/klix.ba)