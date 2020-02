Šarović: O članstvu BiH u NATO odlučivaće samo Alijansa

SARAJEVO – Mirko Šarović, predsjednik SDS-a i šef Kluba ove stranke u Predstavničkom domu BiH, kazao je novinarima da je njegovo poslaničko pitanje oko neperspektivne vojne imovine i njenog knjiženja na BiH prva stavka na koju se BiH obavezala, kada je u pitanju Program reformi koji je upućen NATO-u.

"Mislim da je to važno pitanje za nosioce vlasti u RS, a stranke koje obavljaju vlast na nivou RS i BiH su bili najgovorljiviji kada je u pitanju odbijanje knjiženja neperspektivne vojne imovine. Sada imamo nevjerovatan obrt u kojem su dva člana Predsjedništva iz FBiH i jedan iz RS kroz Reformu odbrane praktično dozvolili knjiženje neperspektivne vojne imovine i sad je potpuno izvjesno da će više od 20 lokacija u RS doći na dnevni red za knjiženje na BiH", kazao je Šarović.

Ističe da je to za Republiku Srpsku vrlo dramatično pitanje i postavlja se pitanje kredibiliteta jer su juče govorili jedno, danas govore drugo.

"Mislim da se radi o klasičnoj obmani, rekao bih u promjeni politike u jednom potpuno suprotnom smjeru. Prije svega trebamo odgovore, ali i odgovornost zašto je promijenjen stav koji je definisan u politici NSRS", rekao je Šarović.

Kaže da je to samo jedna od tema za sjednicu NSRS, te misli da je zahtjev SDS-a za ponovno sazivanje sjednice NSRS motivisan time da je bila jedna posebna sjednica u decembru, ali da su dobili izvještaj, informaciju i ključne stavove od ključnih osoba u vlasti RS, u kojem su uvjeravali poslanike da BiH ostaje vojno neutralna i da Republika Srpska stoji čvrsto iza tih stavova, te da nema granice NATO na Drini sa Srbijom i da RS prati Srbiju.

"Sada vidimo nešto sasvim drugo, potpuno priznanje učesnika da je BiH u MAP-u, da je izvršena aktivacija MAP-a i da je BiH u istom statusu kao Sjeverna Makedonija. Sjeverna Makedonija kao što znate, čeka poziv za punopravno članstvo u NATO, što znači da poziv čeka i BiH. Nema više odlučivanja bilo koje institucije u BiH, RS se praktično i ne pominje, o članstvu će ubuduće odlučivati samo NATO savez, i samo je pitanje hoće li to biti ove, iduće ili neke druge godine", kazao je Šarović.

Kako ističe, to zahtijeva posebnu sjednicu NSRS, jer žele da kao narodni poslanici i poslanici u državnom parlamentu čuju koje je to novo obrazloženje.

Kaže da je sjednicu NSRS najavio kao šef stranke juče, a da misli da je danas Kolegij NSRS na kome će SDS ovu inicijativu pokrenuti pred ostalim članovima Kolegija.

"Da li će se ona zakazati zavisi od spremnosti, vidjećemo, što se nas tiče, mi ostajemo pri našem zahtjevu“, rekao je Šarović.

Komentarišući imenovanje Nikole Špirića u Komisiju za nadzor nad OBA, Šarović kaže da ga ništa ne iznenađuje i da je to za rubriku vjerovali ili ne.

Komenatarišući izjavu Milorada Dodika, lidera SNSD-a i člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, da će doći do transfera grupe poslanika SDS u vladajući blok, Šarović je rekao da je to klasična patka kako bi se skrenula priča sa MAP-a i ANP-a.

"Dirnula me na neki način briga predsjednika SNSD-a za SDS i poslanike u SDS-u. Veoma je to interesantno, posebno što on SDS dijeli na dobri i loši SDS. Dobri je onaj vjerovatno koji mu služi podanički, kao što mu služe i ostali njegovi partneri ili rekao bih "preletači" koji mu služe sad u povoj parlamentarnoj većini, a loš je onaj koji se ne slaže sa njegovom politikom i koji je oponent te politike, a oponent sam ja i stranka koju vodim. Svi oni koji su u SDS-u vodiće takvu politiku, treba da je zajednički dijelimo i da se suprostavimo nenarodnoj vlasti koju predstavlja Milorad Dodik i koji je jedan od grobara Republike Srpske, jer je RS u najgorem stanju od oslobođenja do današnjeg dana", rekao je Šarović.