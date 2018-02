Šarović: Rješava se problem odgovora na evropski Upitnik

BIJELJINA - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas da BiH, kada je riječ o Upitniku EU, ima problem sa poglavljem 22 o pitanju regionalne saradnje i programiranja pretpristupnih fondova.

"Koliko ja znam, to je ključna prepreka za koju postoje ozbiljne šanse da ovih dana bude premoštena", rekao je Šarović.

On je dodao da su o tome obavljani razgovori posljednjih dana, odnosno prije dva dana u Banjaluci u Vladi Republike Srpske, kako bi se definisali odgovori učesnika u ovom procesu, te podsjetio da odgovore daju i entiteti i nivo BiH.

Ocjenjujući dosadašnju primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Šarović je istakao da on nije jedan od onih koji bi hvalio adaptaciju SSP nakon ulaska Hrvatske u EU i dodao da je lično tri godine odugovlačio da do te adaptacije ne dođe.

"Neki su predviđali da će to biti stres i vrlo težak udarac, ali nije takav, mislim da adaptirani sporazum ne treba da hvalim, on je donio određene brige ovoj zemlji, ali smo to uspješno prevladali", ocijenio je Šarović.

On je dodao da je to uspješno prevladano i zbog politike kvota koju vodi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koje pri odobravanju uvoza mlijeka, mesa i ostalih roba bez carine iz EU ne dozvoljava monopol i da uvozom utiče na cijene.

"Učinili smo tako da sada konkretno mlijeka više izvozimo nego što se uvozi i da su nam bolji rezultati nego prije godinu dana", naglasio je Šarović.

Za izvoz mesa iz BiH u Tursku Šarović je rekao da ovaj aranžman nije upitan i da u 2018. godini postoji šansa za izvoz 10.000 tona, a trenutno je Turska dala dozvolu za 5.000 tona.

"Problem sa kraćim zastojem u izvozu mesa bio je u tome što je izvozni objekat `Bajra` u Travniku skinut sa liste koju odobrava Turska, zbog čega se hitno osposobljavaju drugi izvozni objekti od kojih su neki i u Bijeljini, a problem je trenutno riješen tako što otkup i prerada mesa ide iz klaonice `Suša` iz Visokog", dodao je Šarović.

Prema njegovim riječima, otkup je počeo prije dva dana i prvi kontingent iz Semberije je na putu za Tursku i tako će biti i narednih dana.

Komentarišući aferu u vezi saa izvozom jabuka iz Poljske kao domaćeg proizvoda BiH u Rusiju, Šarović je rekao da najveći dio nadležnosti u fitosanitarnom sektoru za voće i povrće imaju Republika Srpska, Federacija BiH i kantoni, a da je nivo BiH kontakt tačka za saradnju sa Ruskom Federacijom.

"Kada se desio ovaj slučaj ruska strana je tražila da se kazne prekršioci i eliminišu iz budućeg izvoza, da se postojeći sistem kontrole izvoza podigne na veći nivo i da se obezbijedi veća kontrola i ključnnih uvoznika jabuka u BiH, kako bi se spriječio reeksport", naveo je on.

Šarović je istakao da sistem treba biti tako uspostavljen da se smanji mogućnost prevara i zloupotreba, kako bi se zaštitio kredibilitet BiH i zadržao ovaj izvozni posao koji obezbjeđuje i radna mjesta.

"Republika Srpska je povukla prvi potez i sa liste izvoznih objekata skinula kompaniju za koju se sumnja da je napravila ovaj prekršaj i eliminisala sa liste i sve kooperante koji sa ovom kompanijom učestvuju u izvozu na rusko tržište", rekao je Šarović.

On je naveo da se može očekivati da se povećanje akciza na gorivo u narednim sedmicama i mjesecima odrazi na povećanje cijena u ostalim sektorima i da je trebalo napraviti bar neke mehanizme da oni najugroženiji to najlakše podnesu.