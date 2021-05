Šarović: SDS neće biti dio tima za razgovore sa FBiH

BANJALUKA - SDS neće biti dio tima koji, prema zaključku Narodne skupštine Republike Srpske, treba da formira predsjednik Srpske za pregovore sa Federacijom BiH o budućnosti BiH, rekao je danas predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

"Priča je mirno razdruživanje, a to je uvijeno u oblandu razgovori o budućnosti BiH. To je poziv na tenzije i haos", rekao je Šarović novinarima nakon sjednice Predsjedništva SDS-a u Banjaluci.

On smatra da je to "neodgovorno i opasno po Republiku Srpsku i njenu budućnost, jer u suštini znači raspakivanje Dejtona".

Šarović kaže da ne vidi ništa sporno u tome što SDS u Predstavničkom domu parlamenta BiH sarađuje sa više stranaka čije je sjedište u Federaciji BiH i da neće praviti nikakve ugovorne odnose ili koalicije.

"To nam nije ni percepcija, ni nešto čemu težimo. Ali da ćemo razgovarati o određenim pitanjima ili projektima koji mogu biti dio nekih širih interesa, to nije sporno. Tu ne vidim nikakvu mistiku, niti se sastajemo tajno. Koalicije nema, saradnje ima i ona teče mjesecima, ali ne želimo da se to institucionalizuje", rekao je Šarović.

On je naveo da SDS radi na dokumentu koji će, kako kaže, biti vizija za budućnost Srpske, odnosno BiH, a kojim će biti ponuđeno nešto novo i moderno kada je u pitanju i ekonomski i politički dio.

Šarović je rekao da će fokus u tom dokumentu biti na nekoliko sistemskih i reformskih zakona koji se tiču javnih nabavki, sukoba interesa, poreskog sistema, privlačenja stranih investicija.

"Taj dokument biće predstavljen javnosti u što skorije vrijeme, a to će sigurno biti predočeno i za opšte izbore 2022. godine", rekao je Šarović.