Šarović: SDS ostaje kod zajedničkog odgovora stranaka iz Republike Srpske

BANJALUKA - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da SDS ostaje kod zajedničkog odgovora parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske na nametnutu odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka sve dok se toga drže potpisnice tog dogovora, bez obzira na unutrašnja neslaganja i razlike o mnogim pitanjima između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.

Šarović je istakao da je interes Republike Srpske iznad stranačkih borbi i neslaganja, ali to se odnosi praktično samo na ovaj slučaj saopšteno je iz SDS-a.

On je naveo da je SDS kritikovao vlast žestoko i do donošenja Inckove odluke, te da će to čini i dalje, ali da je u ime zajedničke odgovornosti SDS spreman podržati svako pitanje koje je od opšteg interesa kao što je i ovo pitanje.

"Mi smo različiti, vodimo različite politike, vlast smo i opozicija i logično je da ćemo tako djelovati i dalje. Gdje ćemo sarađivati i gdje ćemo se nadmetati i razlikovati u mnogome zavisi u kom pravcu će ići dalji razvoj događaja u BiH, a koji se zakomplikovao i ušao u jednu fazu krize nakon Inckove odluke. SDS je protiv srljanja i politike koja ne vidi svoj krajnji cilj i ne definiše razumne poteze koji će dovesti do tog cilja. Naravno to nije lako, posebno u ovom delikatnom slučaju ali trebamo težiti tome. Za ovakve politike koju izjednačava sa riječju odgovornost, SDS će uvijek biti partner", rekao je Šarović

On je ukazao na "različite informacije od odgovornih ljudi, podvaljivanja, špekulacije", ocijenivši to kao jednu vrstu posebnog specijalnog rata.

"Trebamo se nekako kloniti od toga, ali je možda najvažnije da mi moramo težiti što prije pitanjima koja će nas voditi prema rješenjima. Ovako mislim da se sve svelo na optuživanje sa jedne, druge, treće strane i to komplikuje dalje situaciju u BiH. Ne vidim ništa drugo na vidiku. Sve drugo je u jednoj totalnoj magli. Iz te magle mi moramo da izađemo što prije i u tom smislu neophodno je što prije da otvorimo neku vrstu dijaloga. To je možda sada, a tako neki i misle, nezamislivo, ali ja mislim da će lagano doći vrijeme i za tako nešto", poručio je Šarović.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, neposredno prije svog odlaska iz BiH, a nakon što je podnio ostavku, nametnuo je dopune u Krivičnom zakonu BiH.

Potom su lideri svih parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj odbacili svako nametanje na nivou BiH i dogovorili da srpski predstavnici neće učestvovati u radu na nivou zajedničkih institucija BiH. /