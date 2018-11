Šarović: Saradnja sa SNSD-om nije najvažnije pitanje za SDS

SARAJEVO - Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i potpredsjednik Glavnog odbora SDS-a, kazao je u razgovoru za Klix.ba da pitanje saradnje njegove stranke sa SNSD-om nije danas najvažnije pitanje za SDS.

Osim što se osvrnuo na potencijalnu saradnju SDS-a i SNSD-a, Šarović je govorio o situaciji u svojoj stranci, budućnosti Saveza za promjene, o nedovršenim stvarima u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i stvarima na koje je ponosan.

Na pitanje da li bie podržao lično koaliciju SDS-a i SNSD-a, Šarović je odgovorio da pitanje saradnje sa Dodikom i njegovim SNSD-om, po njegovom mišljenju, nije danas najvažnije pitanje za SDS.

“Pogrešna je, neesdeesovska i politički nezrela teza koja se želi nametnuti da je koalicija sa SNSD-om pitanje od kojeg zavisi sudbina stranke. Ne vidim zašto se tako forsira, žuri i iskazuje velika količina nestrpljenja i upada u pripremljenu klopku. Ne budimo naivni, Dodik se izgradio u ozbiljnog majstora za ovakve situacije a dobar izborni rezultat i mi ovakvi kakvi jesmo daju mu prostor da po tabli crta i zbraja šta hoće. Vjerujem da misli da je DNS suviše narastao i disciplinovaće ga, u suprotnom skratiće ga na pola. U sličnom scenariju nudeći šargarepu računajući na nestrpljivi SDS stvara uslove da od njega uzme onoliko koliko mu treba. Uostalom treba samo još jednom pročitati njegovu izjavu od prije dan, dva i dobro je što ju je baš on izgovorio. Ona u suštini glasi i to je njegova ponuda da može sarađivati sa onim dijelom SDS-a koji je patriotski i do sada nije radio protiv interesa Republike Srpske. Vagu za mjerenje nivoa patriotizma očigledno on želi da zadrži za sebe. Za stranku kojoj pripadam bilo bi ponižavajuće da to prihvati. SDS treba čak i kad ima loše rezultate da ostane uspravna i na nivou ozbiljne stranke koja drži do svog digniteta, programa i politike koju je definisala i odgovornosti prema biračima. To implicira i da sve postizborne inicijative od članstva ili bilo kog drugog uključujući i pozive za saradnju ne treba da bacimo pod noge ali treba da ih predstavimo i raspravimo samo unutar organa stranke poštujući prije svega sami sebe”, rekao je Šarović.

Na pitanje da li Savez za promjene ima budućnost, odnosno da li će u narednom periodu taj blok nastaviti djelovati u sastavu u kojem je djelovao i u prethodne četiri godine, Šarović kaže da dalja saradnja u okviru Saveza zavisi od njenih članica. “Jedan ciklus sa posljednjim izborima je završen i pretpostavljam da će i SDS ali i druge članice o tome razgovarati u skoroj budućnosti”, naglasio je Šarović.

Na pitanje da prokomentariše trenutno stanje u SDS-u, naročito posljednje istupe dobojskog ogranka stranke, Šarović navodi da Srpska demokratska stranka u ovom trenutku vodi ozbiljnu unutrašnju debatu oko djelovanja u postizbornom procesu.

“Izborni rezultati nisu sjajni, a jedan dio članstva misli da je rješenje u ulasku u vlast sa SNSD-om, našim dugogodišnjim političkim rivalom. Rani politički istup Gradskog odbora Doboj odmah nakon izbora, ali ne samo njih ,otvorio je raspravu na Glavnom odboru SDS-a ali konačan stav o mogućim koalicijama i pregovorima Stranka nije zauzela. Pred SDS-om je jedan prevažan period u kojem treba da se prije svega konsoliduje, poreda prioritete i ne izgubi vezu sa članstvom i glasačima koji su politici stranke ostali vjerni. Ali da ne bi ostalo nejasno u tim prioritetima stav ma od koga on dolazio da je savez sa SNSD-om ili Dodikom kako god hoćete važniji od same stranke kod mene nema mjesta i neprihvatljiv je”, naglasio je Šarović.

(klix.ba)