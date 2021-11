Šarović: Šmitov nastup pod ozbiljnom sumnjom

BANJALUKA - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da je nastup Kristijana Šmita u BiH pod ozbiljnom sumnjom zbog nepotvrđivanja njegovog mandata u Savjetu bezbjednosti UN.

Šarović je dodao da je stavljanje stranih zemalja isključivo na jednu stranu u BiH potpuno pogrešno i ne vodi rješavanju problema.

On je upitao zašto se predstavnici stranih zemalja u BiH nijednom nisu osvrnuli na brojne neprimjerene izjave stranaka i političara iz Federacije BiH koje su upućene nakon što je Valentin Incko nametnuo odluku.

"Oni su po nekom svom šablonu odabrali krivca i misle da su to stranke iz Republike Srpske, ne udubljujući se uopšte u razloge našeg nezadovoljstva i dali svoju ocjenu stanja, uz to dajući ulogu 'visokom predstavniku' koju on nema", rekao je Šarović.

Šarović smatra da je svaka pomoć u rješavanju problema u BiH dobrodošla, ali i istakao da niko iz inostranstva nema pravo da dijeli lekcije legitimnim predstavnicima stranaka i društva, saopšteno je iz SDS-a.