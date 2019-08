Šarović: Spreman sam ponuditi čelne pozicije DNS-u i SP-u

SARAJEVO - Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, izjavio je da je spreman da Socijalističkoj partiji i Demokratskom narodnom savezu ponudi čelne pozicije ukoliko bi ove sranke bile zainteresovane da razgovaraju o novoj većini u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Kada bi nakon kraha ovih pregovora SNSD-a, a on je vidljiv golim okom DNS i Socijalistička partija bili zainteresovani da razgovaramo o novoj većini u Parlamentarnoj skupštini koja dolazi iz Republike Srpske, bio bih spreman da im prepustim sve čelne pozicije, naravno ako se sa tim složi i PDP drugi koalicioni partner", rekao je Šarović i dodao:

"Teoretski postoje opcije i matematika za drugačije formiranje parlamentarne većine ali to je teži i složeniji put do formiranja novog saziva Savjeta ministara BiH. Komunikacija sa političkim strankama koje imaju svoje poslanike u Parlamentu BiH su svakodnevne ali je suviše rano da se to nazove pregovorima".

Šarović je devetomjesečni zastoj oko formiranja izvršne vlasti nazvao političkim neuspjehom rekao da je izlaz teško vidjeti jer, kako navodi, "trenutni pregovarači koji imaju kapacitet nemaju nikakvog zajedničkog imenitelja osim što žele vlast i svoj dio plijena".

"Treba biti realan i reći da SDA, HDZ i SNSD imaju sve resurse i šanse da formiraju novi saziv Savjeta ministara BiH ali istovremeno i najveće šanse da u tome ne uspiju", kazao je Šarović.

On kaže da će se u narednom vremenskom periodu SDS posvetiti rješavanju važnih društvenih pitanja.

"Tu prije svega mislim na izborno zakonodavstvo koje je iz prošlog vijeka i koje je 'izbušeno' i 'pročitano' od strane stranačkih 'eksperata' tako da danas na žalost Izborni zakon i sam izborni proces predstavljaju najveću i nezamislivo rasprostranjenu zonu korupcije i kriminala. Želimo takođe kao stranka da se u narednom periodu bavimo pitanjem uloge javnih servisa u društvu uopšte ali i drugim važnim životnim pitanjima koja će biti dio naših prioriteta", zaključio je Mirko Šarović.