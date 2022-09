Šarović: Srpskoj ne treba izolacija, već stabilnost i razvoj

MRKONJIĆ GRAD - Ekonomija, mir i stabilnost, kao preduslovi za razvoj, je ono što priželjkuju svi stanovnici Republike Srpske, poručio je Mirko Šarović, kandidat opozicije za srpskog člana Predsjedništva BiH na predizbornom skupu u Mrkonjić Gradu.

Šarović je dodao da je to politika koju on zastupa i koja će od Republike Srpske stvoriti bolju i uspješniju zemlju iz koje se ljudi neće iseljavati.

"Politika mira, stabilnosti i razvoja je politika Srpske demokratske stranke i mene kao kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH. Politika permanentne krize u kojoj se proizvode neprijatelji i na taj način upravlja zemljom je politika SNSD. To je razlika između nas i politika krize mora prestati", izjavio je Šarović.

On se osvrnuo na poteze aktuelne vlasti u vezi sa uskraćivanjem agremana ambasadoru Njemačke, o čemu će se odlučivati na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

"Mislim da je to vrhunac ludila politike koju oni vode. To je jedan potpuni autogol koji su dali Republici Srpskoj, mi to moramo spriječiti i ovih dana ćemo objašnjavati našoj javnosti. Tim njihovim potezima rizikujemo radne vize i slobodu putovanja naših ljudi u EU, brojne investicije... To je potpuno neprihvatljivo i nisam očekivao da će toliko daleko ići u tom inaćenju sa cijelim svijetom, a to ne treba nikome", poručio je Šarović.

Jelena Trivić, kanidat opozicije za predsjednika Republike Srpske rekla je kako je ogromna razlika između Kotor Varoša, kojim upravlja vlast koju čine PDP i SDS, od Mrkonjić Grada i Šipova, što je ujedno i slika politika za koje se zalažu ove stranke, u odnosu na republičku vlast.

"Ovaj nesposobni režim je put bezidejnosti, nesposobnosti i korumpiranosti, a mi predstavljamo put za spas Republike Srpske, za očuvanje naroda u Republici Srpskoj, jer samo kada bude više naroda Republika Srpska će biti ponosna i vječna", rekla je Trivićeva sinoć u Mrkonjić Gradu i istakla da je srpski nacionalni interes za 21. vijek mir, prosperitet i da sebi kao narod ne smijemo dozvoliti luksuz bilo kakvog sukoba.

"Ovu sumanutu politiku koja nas svađa sa cijelim svijetom moramo zaustaviti. Mi smo Evropa, mi smo svijet, mi smo civilizacija, kultura, mi smo emancipovan narod i takvi treba da ostanemo. Treba da se obnavljamo, prošli smo mnogo golgota, ali i vaskrsli stvaranjem Republike Srpske koju moramo da sačuvamo od aktuelnog režima, domaćih okupatora i da ih u pošaljemo u političku penziju kako bi Republika Srpska i njen narod prodisali", poručila je Trivićeva.