Šarović: Strategija ruralnog razvoja štiti Ustav Republike Srpske

Istočno Sarajevo - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da je strategija ruralnog razvoja BiH okvirna i rađena po modularnom principu, te da se njom štiti Ustav Republike Srpske.

Reagujući na saopštenje SNSD-a u kome se navodi da je moguće da bude prihvatljiva strategija ruralnog razvoja BiH kada bude okvirna i kada budu uvažene sugestije koje će dati Vlada Republike Srpske, Šarović je

rekao da je ona dio onog što odražava interese Vlade Republike Srpske, jer je, kako kaže, Vlada Srpske svojevremeno prihvatila da se ta strategija radi.



On je rekao da će BiH i Republika Srpska na godišnjem nivou izgubiti 30 miliona evra namijenjenih za razvoj poljoprivrede, odnosno 90 miliona do 2020. godine.



"Ako Republika Srpska ima dovoljno sredstava za poljoprivrednike i ne treba joj novac iz evropskih fondova, onda i ne mora da usvoji ovu strategiju jer je niko i ne tjera, već je to samo ponuda EU", navodi Šarović.



Prema njegovim riječima, strategiju ruralnog razvoja BiH pravili su eksperti iz nadležnih vladinih institucija Republike Srpske i FBiH, a uloga Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH bila je da taj proces koordiniše i kod međunarodnih organizacija nađe novac za finansiranje te strategije.



"Mislim da će biti velika šteta ukoliko strategija ne bude usvojena i poljoprivrednici u Srpskoj treba da znaju šta dobijaju, a šta će izgubiti", rekao je Šarović.



Šarović je ponovio da BiH i samoproglašeno Kosovo jedini do sada iz EU fondova nisu povukli nijednu marku, te da će poljoprivreda BiH i Republike Srpske propasti ako ne budu korišteni fondovi koji su na raspolaganju.



Iz SNSD-a je danas saopšteno da je moguće da bude prihvatljiva strategija ruralnog razvoja BiH, o kojoj govori Šarović, kada bude okvirna i kada budu uvažene sugestije koje će dati Vlada Republike Srpske.



"Kada budemo sigurni da on preko nje neće moći otimati nadležnosti Srpske i akumulirati ih u Sarajevu, onda će ona moguće i biti prihvatljiva", poručili su iz SNSD-a. U saopštenju SNSD-a se navodi da Šarović, suočen sa činjenicom da su SDS, PDP i NDP zaustavili na nivou BiH stotine miliona maraka namijenjenih građanima Srpske, nastoji da prebaci lopticu Vladi Republike Srpske.