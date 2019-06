Šarović: Vratiću jedinstvo stranci

BANJALUKA – Novoizabrani predsjednik SDS-a Mirko Šarović je kao svoj prvi cilj, istakao je vraćanje jedinstva u stranci, ali i pružanje prilike mlađoj generaciji. Naglasio je da želi da radi na promjenama koje će dovesti do bolje prepoznatljivosti SDS-a.

"Želim da budem predvodnik jakog SDS-a. Predstojeće sedmice i mjesece iskoristiću za konsolidaciju stranke kako bismo mogli da se pripremimo za narednu veliku utakmicu, lokalne izbore. Slijedi unutrašnje sređivanje stanja, i nekih neuralgičnih tačaka u RS, kojih ima više u RS. Mislim da nam predstoji mukotrpan rad, ali sam optimista koji je uvjeren da SDS može da pobjeđuje i da bude jedan od ključnih i jakih političkih opcija u RS", dodao je on.

Upitan ko će biti izabran za zamjenika i da li je ta funkcija predviđena za Vukotu Govedaricu, Šarović je rekao da o tome nije bilo govora.

Rekao da broj glasova koje je osvojio njegov jedini protivkandidat Milan Miličević pokazuje da se njegovi stavovi i stavovi delegata koji su za njega glasali moraju uzeti u obzir.

"Osvojio je ogroman broj glasova koji ja uzimam s ozbiljnošću jer znam da on uživa veliki ugled u SDS-u. On je jedan od ljudi koji je za stranku veoma važna ličnost i kao predsjednik stranke ja ću to uvijek imati na umu", rekao je Šarović.