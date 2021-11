Šarović: Zašto Dodik nije demantovao Eskobarove tvrdnje o vraćanju nadležnosti?

BANJALUKA - Kao što smo i očekivali, sjednica koja je trebala biti posvećena vraćanju nadležnosti je prolongirana, čime je jasno priznata kapitulacija Milorada Dodika nakon sastanka sa Eskobarom. Već tada je bilo jasno da je, dok se u javnosti prikazivao kao "titan", na sastanku sa Eskobarom pretvorio u poslušnog patuljka, istakao je danas Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke u pisanom saopštenju.

Šarović je upitao zašto nikada nismo saznali šta se stvarno dešavalo na tom sastanku i zašto Dodik nije demantovao Eskobarove tvrdnje da je dogovoreno povlačenje najava o vraćanju nadležnosti.

"Sjednica koja je trebala biti održana 18. novembra prolongirana je za kraj godine i jasno imamo na sceni kupovinu vremena. Dok se u javnosti smišljeno svaki dan drže tenzije i priča o vraćanju nadležnosti na terenu nemate nikakvih konkretnih akcija. Od 40 zakona koje su najavili nema ništa, sada se skriva iza nekih ‘akcionih planova’ i rokova od 6 mjeseci a otkazivanje zakazane sjednice je samo još jedna potvrda njihovog političkog cirkusa. Sve što Dodik trenutno jasno pokazuje je da oni neće uraditi ništa konkretno na vraćanju nadležnosti“, sugerisao je Šarović.

On ističe da je cijeli svoj mandat SNSD zasnovao na stvaranju kriza, a nikada rješenja.

"Sjeća li se više iko Dodikovih velikih najava da će ukinuti Sud BiH i Tužilaštvo BiH?! Jednako se zaklinjao i busao u prsa kao što to i sada čini. Onda je napravio neku izlaznu strategiju u vidu Strukturiranog dijaloga o reformi pravosuđa za koji su svi znali da od toga neće biti ništa. Za očekivati je da će i u ovom slučaju, uz prethodno ‘kuvanje javnosti’ kroz odabrane medije i nakon što dobije dovoljno vremena do izbora, napraviti neku sličnu izlaznu strategiju. Svaka kriza, pa i ova zadnja oko Inckovog zakona za SNSD je plus a da nikada nisu ni pokušali naći neko realno rješenje", pojasnio je Šarović.

Predsjednik SDS kaže da se u potpunosti slaže da Republici Srpskoj treba vratiti oduzete nadležnosti, navodeći da to sigurno želi više od Dodika.

"Kada detaljnije pogledate jučerašnju izjavu ruskog ambasadora Kalabuhova, vidjećete da je i on rekao da podržava odluke o vraćanju nadležnost, ali da se do njih mora doći isključivo dijalogom! Svakom je jasno da u Federaciji BiH nemamo sagovornika za takvo nešto i da nas jednostrane odluke neće nigdje odvesti. Naprotiv, politički cirkus u režiji Milorada Dodika odavno nije zabavan, košta nas mnogo i previše i što je nagore - postaje poguban za Republiku Srpsku", zaključio je Šarović.