Šarović nezadovoljan konceptom londonskog skupa

TREBINJE - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da je nezadovoljan konceptom Samita u Londonu, jer pitanja koja su dominirala nisu bila ekonomska, već politička, te u vezi sa migracijama i bezbjednošću.

Šarović je danas novinarima u Trebinju rekao da se na prvom dijelu Samita na neki način odstupilo od koncepta koji je bio u Trstu prošle godine, u Parizu pretprošle godine i na samitima koji su održani prije tri-četiri godine.

"Mislim da prioriotet svakog samita za zapadni Balkan treba da budu regionalni projekti, povezivanje zemalja zapadnog Balkana kako bi se približili jedni drugima i svi zajedno što prije približili EU", naveo je Šarović.

On je istakao da je to do sada rekao na više mjesta i da će to sutra reći i specijalnom predstavniku EU u BiH Lars-Gunaru Vigemarku.

Šarović je napomenuo da projekti koje je Evropska komisija podržala, a koje je kandidovala BiH, nisu nikakva novost.

On je dodao da je tu riječ o nekim dionicama koje su dogovarane sa međunarodnim finansijskim institucijama i sada su samo objelodanjene.

"Nisam učestvovao u dijelu pripreme londonskog samita. Snažno se zalažem da Republika Srpska ima ravnopravan tretman, da u programima bude projekata i iz Federacije i Republike Srpske i da uz ove dionice imamo i dionice koje se grade na Koridoru `Pet ce` u Srpskoj", rekao je Šarović.

Evropska komisija podržala je juče na Samitu u Londonu sva tri infrastrukturna projekta koja je kandidovala BiH ukupne vrijednosti 275 miliona evra, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Riječ je o projektima na Koridoru "Pet ce" u sekcijama Tarčin-Konjic i Buna-Počitelj ukupne vrijednosti 150 miliona evra i jednom projektu tehničke pomoći na ovom koridoru u iznosu 125 miliona evra.

BiH je dobila i grant sredstva u iznosu od pet miliona evra i 38 miliona evra.