Šarović odgovorio Dodiku: Malo sutra ću podnijeti ostavku

SARAJEVO -Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović odgovorio je u Sarajevu lideru SNSD-a i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku da će pokrenuti aktivnosti na smjeni svih predstavnika RS u institucijama BiH.

"Očigledno da Dodik nije upoznat sa svim ovlaštenjima koja ima. On je dobio mandat da provodi spoljnu politiku zajedno sa svojim kolegama u Predsjedništvu, da vodi brigu o predstavljanju BiH, zatim o diplomatsko-konzularnim predstavništvima. On nema ovlaštenja nad Savjetom ministara", rekao je on.

OŠarović je dodao da je Dodik "pokucao na pogrešna vrata" što se njega lično tiče.

"Ja ću svoj mandat da vršim do posljednjeg dana koliko mi zakon dopušta. Malo sutra, on taj film vjerovatno neće gledati barem što se tiče mene", naglasio je on.

O smjenama je govorio i Igor Crnadak,l ministar spoljnih poslova u Savjetu ministra BiH i naglasio da ne zna šta je Dodik mislio. " Ja sam ministar u punom kapacitetu i predstavljam BiH dok ne dođe novi Savjet ministara. Zašto se nastavljaju napadi? Ne znam, ne može svanuti prije zore.", rekao je Crnadak.