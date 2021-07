Šarović u intervjuu za "Nezavisne": Tražiti politiku u kojoj RS neće biti crna vrana

SDS će imati najmanje jednog kandidata opozicije za najveću funkciju na narednim opštim izborima, i to se podrazumijeva, rekao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, u intervjuu za "Nezavisne novine".

"Mi smo najjača stranka s najviše podrške i mandata, ali dogovaraćemo se s partnerima koja je to pozicija i kako ćemo ući u taj proces", rekao je on.

NN: Kako komentarišete odluku visokog predstavnika o nametanju izmjena Krivičnog zakona o negiranju genocida?

ŠAROVIĆ: Moram priznati da sam potajno očekivao da se ovo neće desiti, ali, nažalost, desilo se. Poslije deset godina ponovo uvoditi upotrebu bonskih ovlaštenja je loša poruka generalno, bez obzira na ovaj povod. Ovo je loša vijest za BiH jer ja budućnost ove zemlje ne vidim bez što hitnijeg ukidanja visokog predstavnika. Moram da kažem da je šteta što nije prošla ova rezolucija Kine i Rusije o ukidanju uloge visokog predstavnika. Biću potpuno otvoren, za ponovo vaskrsavanje uloge visokog predstavnika krivim aktuelnu vlast koja je u značajnoj mjeri svojim djelovanjem, odnosom oko nekih važnih pitanja zauzela takav kurs i radila da je provocirala sve ovo. Oni su jedan od ključnih krivaca zbog čega smo došli u ovu situaciju.

NN: Ne mislite li da je Incko ovo uradio kako bi obezbijedio bolju biografiju?

ŠAROVIĆ: Ništa Incko nije uradio na svoju ruku. Nijedan zarez, nijednu tačku. On je bio projektovan ovdje da nikad ne posegne za bonskim ovlaštenjima i da završi svoju misiju ovdje. On to nije uradio sam ni zbog neke svoje računice ili biografije, nego je ta odluka donesena na nekom drugom mjestu.

NN: Iz ovoga što ste rekli zaključujem da očekujete da će gospodin Kristijan Šmit nastaviti s nametanjima?

ŠAROVIĆ: Ja se nadam da neće, ali ako je to uradio Incko, onda možemo samo da strepimo da će se to desiti u nekom narednom periodu s novim visokim predstavnikom.

NN: Kako treba, po Vašem mišljenju, da izgleda odgovor RS na ovo nametanje?

ŠAROVIĆ: Ja mislim da je pokazivanje mišica loša stvar jer ulazimo u spiralu totalne nestabilnosti, a to nam ne treba. Treba pametno, trezveno i mudro postupati i tražiti politiku u kojoj RS neće biti crna vrana i neki remetilački faktor. Treba imati drugačiji i kvalitetniji pristup, naravno držeći se naših prava.

NN: Kako treba sada da postupe vlast i opozicija? Da li da se ujedine, ili da opozicija ima neki alternativni pristup?

ŠAROVIĆ: Generalno, opozicija treba praviti politiku bolju od ove sadašnje, ali to ne znači da ne treba neke stvari raditi zajedno. Ova politika vlasti je jako loša. Mi ovakvu politiku nećemo slijediti sigurno. Rješenje je politika u kojoj se misli glavom, a ne busanjem u prsa i inaćenjem prema nekim stvarima gdje nam inat ne treba. Politika u kojoj se ponašamo da smo mi jači od cijelog svijeta je blesava politika koju ja ne ne podržavam. Sa vlasti smo kao SDS spremni da razgovaramo o zajedničom pristupu pod uslovom da smo ravnopravan partner, a ne da nam se rješenja serviraju i diktiraju, a onda se predstavljaju kao srpski nacionalni interes.

NN: Da li je opozicija uzdrmana godinu dana pred izbore, s obzirom na to da imamo svađe, najave napuštanja SDS-a i slično?

ŠAROVIĆ: Ima i odlazaka, ali ima i dolazaka. Mislim da opozicija nikako nije uzdramana, već gleda kako da može da bude jača. Ja mislim upravo suprotno. Ja mislim da je vlast uzdrmana, da kod njih vri kao u košnici.

NN: Mislite li na ova hapšenja u MUP-u kada kažete da je vlast uzdrmana?

ŠAROVIĆ: Mislim i na to. Mislim da ta hapšenja nisu pokazatelj funkcinisanja pravne države. Pravna država ne funkcioniše 15 godina i sad treba povjerovati da je sad odjednom profunkcionisala. Mislim da je to obračun među njima i zauzimanje pozicija. Svakako, dio razloga su i obaveze po nekim međunarodnim potjernicima, pa su morali postupiti. Suviše se toga dogodilo da bismo mi sad mogli povjerovati da se sve to desilo zbog nekog upaljenog zuba.

NN: Da li će SDS imati barem jednog kandidata za dvije najvažnije funkcije na narednim izborima?

ŠAROVIĆ: SDS će imati najmanje jednog kandidata za najveću funkciju, to se podrazumijeva. Mi smo najjača stranka s najviše podrške i mandata, ali dogovaraćemo se s partnerima koja je to pozicija i kako ćemo ući u taj proces.

NN: Može li se barem znati da li ste to Vi, gospodin Milićević ili neko treći?

ŠAROVIĆ: Brojni portali već mjesecima pišu o raznim imenima, a mi u stranci, najmanje. Najiskrenije vam kažem da imena nisu bili tema ni na jednom sastanku ni na jednom organu.

NN: Da li je opozicija pristala da pod ovakvim uslovima ide na izbore, s obzirom na to da ste se nakon prošlih izbora žalili na krađe?

ŠAROVIĆ: Pod ovakvim uslovima izbori su neregularni i neće odražavati volju građana, već volju korumpirane vlasti. Oni su svjesni da, ako ne osvoje ponovo vlast, moraju ili da bježe ili da se suoče sa zakonom. Mi nismo spremni za izbornu utakmicu u kojoj se takmičimo ko može više da ukrade. Zato dajemo doprinos da se dođe do novog Izbornog zakona, ali vidimo da i tu imamo mnogo opstrukcije jer se u isti paket ubacuje i presuda "Sejdić i Finci". Mislim da vlasti i u RS i u FBiH to rade jer ne žele promjenu Izbornog zakona, jer im to ne odgovara.

NN: Znači, Vi ste za odvajanje ova dva pitanja?

ŠAROVIĆ: Tako je. Promjena uslova za održavanje izbora je po mom mišljenju prioritetnije pitanje od implementacije odluke "Sejdić i Finci". Kada pobijedimo na poštenim izborima i smanjimo uticaj političke oligarhije, onda nova vlast treba da implementira presudu "Sejdić i Finci". Naravno, nemam ništa protiv da se uradi i jedno i drugo, a ako to nije moguće, onda treba izborno zakonodavstvo.

Najgori saziv Savjeta ministara u istoriji

NN: Svaka vlast optužuje bivšu vlast na nivou BiH da oni nisu valjali, a mi građani vidimo blokade, opstrukciju i nerad i kad su u pitanju i jedni i drugi. Koji je Vaš argument da je vlast u kojoj ste Vi bili bolja od ove?

ŠAROVIĆ: Ja se s Vašom konstatacijom ne mogu složiti. Ni u čemu se ovo sad ne može porediti s onim sazivom u kojem sam ja bio ministar i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ovo je jedna katastrofa i jedan saziv koji će u istoriju ući kao najgori. Samo nekoliko primjera za ovo što govorim. U njihovom ekspozeu vidjećete da su planirali da za dvije godine u proceduru ubace i usvoje 143 zakona, a usvojili su cijela tri. Mi smo za dvije godine usvojili preko sto zakona i izmjena zakona. Ni metra nisu maknuli na putu ka EU, a mi smo u svom mandatu napravili ključne iskorake, usvojili reformsku agendu, sistem koordinacije, usaglasili više stotina pitanja važnih za evropski put i prihvaćena je naša aplikacija za kandidaturu za članstvo u EU. Od 14 uslova koje je dostavila EU, oni su praktično usvojili samo jedan, i to djelimično kad su u pitanju izbori u Mostaru. Oni ne mogu da maknu, oni su nesposobni da naprave bilo kakav iskorak. A da ne govorim o sankcijama Energetske zajednice, Rusije za izvoz voća, pod upitnikom je izvoz piletine... da ne nabrajam dalje. Imali smo i mi izazova, ali smo ih rješavali.