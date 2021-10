"Šaroviću treba pojašnjenje oko čega se vodi politička borba"

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je danas u Istočnom Sarajevu lidera SDS-a Mirka Šarovića na dijalog kako bi mu objasnio razloge zbog kojih se za Republiku Srpsku vodi teška politička borba.

Nakon što je Šarović rekao da je čuo izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će stranci do proljeća tražiti nestanak Republike Srpske, ali da nije čuo da li je vlast u Srpskoj kriva i koliko za ovakvo stanje u BiH, Dodik je upitao zar Vučić treba da mu kaže da se već 20 godina pokušava ukinuti Republika Srpska.

"To je uopšte poznata stvar i to se pokušava na razne načine - golim nasiljem, pokvarenim, prikrivenim mjerama Ustavnog suda BiH u ovom vremenu... To se čini bez oklijevanja i to se vidi", ukazao je lider SNSD-a.

On se na današnjoj konferenciji za novinare zahvalio Vučiću za brigu za Republiku Srpsku.

"Zahvaljujući našim upozorenjima on je spoznao da se to dešava, a ne Šarović koji nema vremana da ode u Beograd, osim da obavi privatne poslove, boraveći stalno u britanskoj, američkoj ili njemačkoj ambasadi", rekao je Dodik.

On je izrazio čuđenje da čovjek koji je toliko godina u politici izađe nedavno u javnost i kaže da ova vlast ništa nije uradila.

"Znam da su se neki njegovi rođaci liječili u bolnici 'Srbija' i on zna da je to napravila Vlada Republike Srpske. Ne vjerujem da se nije provozao putem od Lukavice do Jahorine da pogleda to čudo koje se, u investicionom smislu, gore dešava. Jahorina je danas, poslije Beograda na vodi, lokalitet najvećeg ulaganja na Balkanu", istakao je Dodik.

On je rekao da to svi vide i da su ponosni na to, osim Šarovića.

"Danas je kvadratni metar zemljišta na Jahorini skuplji nego u centru Banjaluke, što govori o tome da smo predano radili na ekonomiji i da u zadnjem tromjesječju imamo povećanje domaćeg proizvoda do 10 odsto i da smo prešli prosječnu mjesečnu platu od 510 evra, što govori o tome da je uvoz pokriven našim izvozom 80 odsto, a bio je 30 odsto za vrijeme Šarovića i njegove pameti", naveo je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da mu je "Šarović priznao da većinu njegovih saopštnja piše 'BN televizija'" i da on to ne može da ospori.

"I sad dođete u poziciju da on i 'BN televizija' kaže nije tako, ali sam ja svjedok da jeste", potvrdio je on.

Dodik je pozvao Šarovića na dijalog da mu objasni razloge zbog čega se vodi politička borba za Srpsku.

"Ja ovo ne radim zbog mog komoditeta i ljudi oko mene. Da hoću komoditet bio bi bezličan kao on. Ovo je teška politička borba koju vodimo i ja nisam nesvjestan izazova koji me čekaju, ali sam dobro procijenio i proračunao da svi izazovi mogu da idu na mene i moje saradnike, a da na Republiku Srpsku neće ići", poručio je on.

Dodik kaže da Šarović računa da će njegovi sponzori iz američke, njemačke i britanske ambasade da ga smijene, kako bi lider SDS-a postao važan. On je podsjetio da Šarović nije pobjedio ni na svom glasačkom mjestu u Istočnom Sarajevu.