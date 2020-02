Sastanak Dodika i Nelsona: "Očekujemo poštovanje Dejtonskog sporazuma"

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas se u Sarajevu sastao sa američkim ambasadorom Erikom Nelsonom, objavljeno je na zvaničnom Twitter profilu Ambasade SAD-a u BiH.

Ambasador Nelson je na sastanku sa Dodikom poručio da "SAD ne očekuju ništa drugo nego potpuno poštovanje Dejtonskog sporazuma, te teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH".

Takođe, Nelson je istakao kako je SAD "već 25 godina snažan partner BiH, koji u potpunosti podržava prosperitet, stabilnost i mir ove zemlje".

"Radnje koje potkopavaju te ciljeve nose posljedice u stvarnom životu", istakao je američki ambasador na sastanku sa Dodikom.

Meeting today with Member of the BiH Presidency Dodik, Ambassador Nelson underscored that the US expects nothing less than full respect for the Dayton Accords, and the territorial integrity and sovereignty of BiH.