Sastanak delegacija HDZ-a i SDA 4. ili 5. novembra

SARAJEVO - Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je da će sastanak delegacija HDZ-a i SDA, vjerovatno, biti održan u ponedjeljak ili utorak, 4. ili 5. novembra.

Čović je pojasno da je do otkazivanja sastanka, koji je bio najavljen za ponedjeljak u Mostaru, došlo zbog privatnih obaveza predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

"Gospodin Izetbegović ima privatnu obavezu i zamolio me da pomjerimo sastanak. Sve drugo su spekulacije. On me zamolio i ja sam se složio. Nije korektno da sad bilo šta govorim jer je riječ o privatnim stvarima", naglasio je Čović.

On je za "Avaz" rekao da je u petak, 1. novembra Dan mrtvih - Svi sveti, pa će sastanak vjerovatno biti održan u ponedjeljak ili utorak, 4. ili 5. novembra.