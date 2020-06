"Sastanak o imenovanjima naredne sedmice"

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će se o imenovanjima na nivou BiH konkretnije moći govoriti naredne sedmice, kao i da se u srijedu ili četvrtak, 1. ili 2. jula, može očekivati njegov sastanak sa liderima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem.

"Mislim da je krajnje vrijeme da se to desi, da sve ono što je prošlo proceduru bude imenovano. Naravno da se popuni i Savjet ministara na mjestima gdje postoji potreba kao što je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara", rekao je Dodik novinarima poslije sjednice Predsjedništva BiH.

On je naveo da se njegov sastanak sa Čovićem i Izetbegovićem može očekivati u sijedu ili četvrtak, 1. ili 2. jula.

"Nemam nijedan problem oko toga. Postoji određena raspodjela između srpske, hrvatske i bošnjačke strane. To treba zadržavati dok se ne desi neka nova promjena. Očigledno u SDA su htjeli neki novi dogovor. Koliko razumijem, novi dogovor podrazumijeva da sve ostane isto, osim da indirektni porezi /UIO/ budu predmet nekog novog dogovora. Ako je to tako, evo ja se slažem, ali da se deblokira sve to i konačno završi ta priča", upozorio je Dodik, napominjući da je prošlo pola mandata.